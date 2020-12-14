|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 24 гру, 2025 21:30
Бетон написав: fler написав: Бетон написав:
Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова
Бетон, ти ж казав, що "війна закінчиться у 1 кварталі 26 року, закупайтесь", а "я виїду з друзями/знайомими за кордон", тому "мені зараз все продати треба".
От закінчиться тоді й поїду.
Я гроші вивезу тільки свіфтом, як і колишня дружина, як і більшість знайомих.
А поки я буду стригти вас на бабло)
І ця людина потім буде намотувати п"яні соплі на кулак ... як його не випускають
Да ти сам виїзжати не хочешь ... але скільки пафосу, скільки розмов
pesikot
Додано: Сер 24 гру, 2025 21:35
sergey_stasyuk555 написав: Hotab написав:
Хз навіщо мені ця інформація, але якщо Стасюк не зміг її втримати в собі і вона з тріском і запахом з нього вискочила, значить це потрібно
сомалійський псевдопатріот, якщо ти купив собі батарейку - це не значить що в Україні в добре з електроенергією.
Україна - не ерітрея, "сматрі нє пєрєпутай" ))
Тормоз, а в якому місці я казав що у тебе щось є добре?))
Мені взагалі все одно як тобі)
Мене цей графік влаштовує. Я все зробив для цього
Якщо тебе не влаштовує - ти єбанько. Але мені тебе не жаль
Дебіл повинен страждати)
Починай нити, я взяв попкорн
Hotab
Додано: Сер 24 гру, 2025 21:44
Хтось має план як зробити Стасюка щасливим?
Бо зараз зафлудить всю гілку .
Hotab
Додано: Сер 24 гру, 2025 22:03
Hotab написав: sergey_stasyuk555 написав: Hotab написав:
Хз навіщо мені ця інформація, але якщо Стасюк не зміг її втримати в собі і вона з тріском і запахом з нього вискочила, значить це потрібно
сомалійський псевдопатріот, якщо ти купив собі батарейку - це не значить що в Україні в добре з електроенергією.
Україна - не ерітрея, "сматрі нє пєрєпутай" ))
Тормоз, а в якому місці я казав що у тебе щось є добре?))
Мені взагалі все одно як тобі)
Мене цей графік влаштовує. Я все зробив для цього
Якщо тебе не влаштовує - ти єбанько. Але мені тебе не жаль
Дебіл повинен страждати)
Починай нити, я взяв попкорн
навчись читати клоун африканський.
sergey_stasyuk555
Додано: Сер 24 гру, 2025 22:04
Hotab написав:
Хтось має план як зробити Стасюка щасливим?
Бо зараз зафлудить всю гілку .
флудиш тут ти та шаман, два дурачка пара ))
sergey_stasyuk555
Додано: Сер 24 гру, 2025 22:05
sergey_stasyuk555
Стасюк, тобі грошей дати на батарейку, чи навіщо ти сюди прийшов нити?))
Як не забіжиш, щось варнякаєш , невдоволений))
Тобі тут хтось щось заборгував?)
Йди он до Вадіка, він стакан наллє)
Hotab
Додано: Сер 24 гру, 2025 22:07
Hotab написав:sergey_stasyuk555
Стасюк, тобі грошей дати на батарейку, чи навіщо ти сюди прийшов нити?))
в мене є батарейки,
скинь краще те що пропонуєш мені - в фонд Стерненка.
але ти ж просто пиз_диш аби пиз_діти.
sergey_stasyuk555
Додано: Сер 24 гру, 2025 22:09
sergey_stasyuk555 написав: Hotab написав:sergey_stasyuk555
Стасюк, тобі грошей дати на батарейку, чи навіщо ти сюди прийшов нити?))
в мене є батарейки,
скинь краще те що пропонуєш мені -
Я тобі нічого не збирався пропонувати безкоштовно
Хто ти мені такий?
Тормоз, який сюди забігає періодично?)
Так таких вистачає, кожному щось давати даром..
Hotab
Додано: Сер 24 гру, 2025 22:10
Hotab написав: sergey_stasyuk555 написав: Hotab написав:sergey_stasyuk555
Стасюк, тобі грошей дати на батарейку, чи навіщо ти сюди прийшов нити?))
в мене є батарейки,
скинь краще те що пропонуєш мені -
Я тобі нічого не збирався пропонувати безкоштовно
Хто ти мені такий?
все зрозуміло, пі с да бол ))
sergey_stasyuk555
Додано: Сер 24 гру, 2025 22:12
sergey_stasyuk555
Ні, Сірожка, ти покажи відео що ти психічно хворий, не вмієш з виделкою
Я може і надішлю тобі щось на НР . Я здогадуюсь. Але ж треба докази!
Hotab
