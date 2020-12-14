RSS
Сер 24 гру, 2025 22:49

serg1974

serg1974

смета не сохранилась ? Управл компания на Оболони рисует 500к+ на башню в 120 квартир. По 8-10к нужно сдавать «живым» 50% от всей численности


У нас 3 житлові секції (башні) на 25 поверхів
Кожна має 250-280 квартир
При результативності залучення 60% (але все було добровільно, і дехто здавав навіть кратно більше) вийшло по 3.5 т грн з квартири , і кожна секція зібрала по 650+- тисяч
Цього достатньо на інвертори і батареї , щоб кожна секція мала принаймні 1 ліфт і підкачку води.
Наступний етап - отримати від держави гроші по програмі 30/70 і заживити власну назову котельну і поставити сонячні панелі . Не знаю чи вийде, але поки що відключення світла на 7 годин на температурі всередині квартир позначається несуттєво. На 2 градуси вниз.
Сер 24 гру, 2025 22:52

Hotab Спасибо. А реально подать на 70/30 если сдавать добровольно и без решения общего собрания ? И как собирали, налом ? Для последующей компенсации.
Неслабо квартир у вас. Это по 12 на этаже и три лифта ?
Сер 24 гру, 2025 23:16

  Natt написав:
  UA написав:Те що новопечерьські липки не відключають від електрики вже не є темою про нерухомість?
Привабливість окремих ЖК від цього зовсім не залежить?
Дивно.

Сьогодні не відключають, а завтра почали.

Давно не відключають.
Напевно це є той самий енергоострів про якій кажуть експерти.
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 23:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

serg1974 написав:
  Hotab написав:
  Господар Вельзевула написав:[quote="5917984:Бетон"]Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова

Они еще не сданы в эксплуатацию?
Как там по генераторам, отоплению? То что пишут про НА как бы вообще не впечатляет.
Может самое время строить небольшие халабуды с газом и ТТ котлом, предлагаю вязанку дров в подарок покупателю?

Які ще генератори? Хто буде шукати на них паливо, чергувати біля нього під час роботи, , проводити мейтененси і шукати для цього витратні матеріали?
Інвертори + батареї. Скинулись по 3.5 т грн (60% квартир відгукнулось) і цього достатньо на 1 з трьох ліфтів і насоси для води на 7-10 годин. Так, 1 з трьох ліфтів ( їх загалом по 3 на кожну секцію/підізд ) мало, будуть черги
Але краще ніж ходити
І без гуркоту генератора


А смета не сохранилась ? Управл компания на Оболони рисует 500к+ на башню в 120 квартир. По 8-10к нужно сдавать «живым» 50% от всей численности[/quote]Орієнтовно 15куо на один-два ліфта. А скільки з квартири дуже залежить від кількості тих, хто готовий брати участь, це зазвичай менше половини
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 23:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

serg1974 написав:Hotab Спасибо. А реально подать на 70/30 если сдавать добровольно и без решения общего собрания ? И как собирали, налом ? Для последующей компенсации.
Неслабо квартир у вас. Это по 12 на этаже и три лифта ?
Можна, але на наступний рік треба було подавати цього року
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 23:49

  serg1974 написав:Hotab Спасибо. А реально подать на 70/30 если сдавать добровольно и без решения общего собрания ? И как собирали, налом ? Для последующей компенсации.
Неслабо квартир у вас. Это по 12 на этаже и три лифта ?

Так, 10-12 квартир на поверх і 3 ліфти.
Загального рішення нема, але гроші зайшли на рахунки осбб , тобто в світлу. І витрати також з паперами. І подають 30/70 дійсно в цьому році, начебто. Щоб отримати в наступному. А от чи встигають, я не вникав.
Мене подальше питання (компенсація від держави, сонячні панелі) цікавить лише відносно, можливо в наступному році прийму рішення по Кампусу. Мені важливо в цю зиму закрити питання ліфтів і води. Навіть більше води . Я без проблем намотую 60-80 поверхів за день, мені навіть по кайфу. А от відсутність води напрягає.
