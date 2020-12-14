|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 гру, 2025 22:49
serg1974
смета не сохранилась ? Управл компания на Оболони рисует 500к+ на башню в 120 квартир. По 8-10к нужно сдавать «живым» 50% от всей численности
У нас 3 житлові секції (башні) на 25 поверхів
Кожна має 250-280 квартир
При результативності залучення 60% (але все було добровільно, і дехто здавав навіть кратно більше) вийшло по 3.5 т грн з квартири , і кожна секція зібрала по 650+- тисяч
Цього достатньо на інвертори і батареї , щоб кожна секція мала принаймні 1 ліфт і підкачку води.
Наступний етап - отримати від держави гроші по програмі 30/70 і заживити власну назову котельну і поставити сонячні панелі . Не знаю чи вийде, але поки що відключення світла на 7 годин на температурі всередині квартир позначається несуттєво. На 2 градуси вниз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17423
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 2554 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Сер 24 гру, 2025 22:52
Hotab Спасибо. А реально подать на 70/30 если сдавать добровольно и без решения общего собрания ? И как собирали, налом ? Для последующей компенсации.
Неслабо квартир у вас. Это по 12 на этаже и три лифта ?
-
serg1974
-
-
- Повідомлень: 941
- З нами з: 27.10.10
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 гру, 2025 23:16
Natt написав: UA написав:
Те що новопечерьські липки не відключають від електрики вже не є темою про нерухомість?
Привабливість окремих ЖК від цього зовсім не залежить?
Дивно.
Сьогодні не відключають, а завтра почали.
Давно не відключають.
Напевно це є той самий енергоострів про якій кажуть експерти.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9986
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 2373 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
Додано: Сер 24 гру, 2025 23:23
serg1974 написав: Hotab написав: Господар Вельзевула написав:
[quote="5917984:Бетон"]Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова
Они еще не сданы в эксплуатацию?
Как там по генераторам, отоплению? То что пишут про НА как бы вообще не впечатляет.
Может самое время строить небольшие халабуды с газом и ТТ котлом, предлагаю вязанку дров в подарок покупателю?
Які ще генератори? Хто буде шукати на них паливо, чергувати біля нього під час роботи, , проводити мейтененси і шукати для цього витратні матеріали?
Інвертори + батареї. Скинулись по 3.5 т грн (60% квартир відгукнулось) і цього достатньо на 1 з трьох ліфтів і насоси для води на 7-10 годин. Так, 1 з трьох ліфтів ( їх загалом по 3 на кожну секцію/підізд ) мало, будуть черги
Але краще ніж ходити
І без гуркоту генератора
А смета не сохранилась ? Управл компания на Оболони рисует 500к+ на башню в 120 квартир. По 8-10к нужно сдавать «живым» 50% от всей численности[/quote]Орієнтовно 15куо на один-два ліфта. А скільки з квартири дуже залежить від кількості тих, хто готовий брати участь, це зазвичай менше половини
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37124
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8283 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Сер 24 гру, 2025 23:24
serg1974 написав:Hotab Спасибо. А реально подать на 70/30 если сдавать добровольно и без решения общего собрания ? И как собирали, налом ? Для последующей компенсации.
Неслабо квартир у вас. Это по 12 на этаже и три лифта ?
Можна, але на наступний рік треба було подавати цього року
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37124
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8283 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Сер 24 гру, 2025 23:49
serg1974 написав:Hotab
Спасибо. А реально подать на 70/30 если сдавать добровольно и без решения общего собрания ? И как собирали, налом ? Для последующей компенсации.
Неслабо квартир у вас. Это по 12 на этаже и три лифта ?
Так, 10-12 квартир на поверх і 3 ліфти.
Загального рішення нема, але гроші зайшли на рахунки осбб , тобто в світлу. І витрати також з паперами. І подають 30/70 дійсно в цьому році, начебто. Щоб отримати в наступному. А от чи встигають, я не вникав.
Мене подальше питання (компенсація від держави, сонячні панелі) цікавить лише відносно, можливо в наступному році прийму рішення по Кампусу. Мені важливо в цю зиму закрити питання ліфтів і води. Навіть більше води . Я без проблем намотую 60-80 поверхів за день, мені навіть по кайфу. А от відсутність води напрягає.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17423
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 2554 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Сер 24 гру, 2025 23:58
Hotab написав: serg1974 написав:Hotab
Спасибо. А реально подать на 70/30 если сдавать добровольно и без решения общего собрания ? И как собирали, налом ? Для последующей компенсации.
Неслабо квартир у вас. Это по 12 на этаже и три лифта ?
Так, 10-12 квартир на поверх і 3 ліфти.
Загального рішення нема, але гроші зайшли на рахунки осбб , тобто в світлу. І витрати також з паперами. І подають 30/70 дійсно в цьому році, начебто. Щоб отримати в наступному. А от чи встигають, я не вникав.
Треба було подати до середини грудня. Так можна наприклад внески на ліфти вписати в 30% і розрахувати на 70% від міста, може і на інвертори на інші секції
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37124
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8283 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 25 гру, 2025 00:20
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова
Они еще не сданы в эксплуатацию?
Как там по генераторам, отоплению? То что пишут про НА как бы вообще не впечатляет.
Может самое время строить небольшие халабуды с газом и ТТ котлом, предлагаю вязанку дров в подарок покупателю?
якщо з НА гірше не буде, то нада брать, якраз морози допоможуть продавити панік сейл
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41897
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Чет 25 гру, 2025 00:23
Investor_K написав:
Якщо все буде ок, скоро не буде потреби ходити
дадуть першу групу?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41897
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17388091
|
|
|1380
|6831060
|
|
|3
|85306
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|