ани этого не обещали и тем не менее...
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:51
Додано: П'ят 26 гру, 2025 20:29
лет десять назад в пиццерии в Италии попытался рассчитаться за компанию(сидели с новыми итальянскими родственниками) и достал из кармана 500ойро...
...выражение этих лиц не могу забыть до сих пор)))
после этого мне нигде не приходилось платить, сразу выхватывали счета чтобы я не взял), но смотрели все очень настороженно...
а дочку родители мужа потом долго пытали чем занимается твой папа? оружие/наркотики?
она отшучивалась - коза ностра)))
короче с 2мя пятисотками так и вернулся домой
прям лайфхак получился "как на шару побухать в Италии" )))
Додано: П'ят 26 гру, 2025 20:32
Помню, покупал квартиру — продавец припёрся со спортивной сумкой литров на 50 😄
Бабуля-конспиратор: звонит деду и шёпотом
«Капуста на месте, грузи в сумку».
Заходит на сделку дед в шапке‑петушке «динамо», с огромной сумкой, агент 007
Кладу жалкий квадратик из нескольких пачек в сумку, с ржачем провожая взглядом спецагента в петушке
Но самый смешной случай был, когда я впервые в жизни продал недвижимость - дом, который строил мучительно. На сделку приехал Саша. 100 куе он просто напихал в,карманы штанов. Пока мы с ним шли в банк оплатить налоги, бабло торчало и выпадало из карманов, а он травил смешные истории и пихал его обратно, чувствуя себя комфортно и весело
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 26 гру, 2025 20:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 20:37
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
зато деда на гоп-стоп не взяли после сделки в отличии от тебя)))
О - опыт
"и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг"(с)
все уже когда-то было, учись)
Додано: П'ят 26 гру, 2025 20:38
Наскiльки розумiю, люди в останнi роки виводили капiтал разом з власною тушкою, коли основним драйвером був тимчасовий захист в ЄС.
Тобто продали квартиру в Українi, вклали грошi на даунпеймент в ЄС, та працюють над отриманням ПМЖ в ЄС.
Коли SWIFT буде працювати, то тимчасового захисту та полегшеного шляху до ПМЖ вже не буде.
Який тодi буде сенс виводити грошi в iноземний банк як туристу?
Покласти в банк пiд 0.1% щоб кошти жерла iнфляцiя, з ризиком втрати доступу?
Додано: П'ят 26 гру, 2025 20:41
Камазом[/quote]
Помню, покупал квартиру — продавец припёрся со спортивной сумкой литров на 50 😄
Бабуля-конспиратор: звонит деду и шёпотом
«Капуста на месте, грузи в сумку».
Заходит на сделку дед в шапке‑петушке «динамо», с огромной сумкой, агент 007
Кладу жалкий квадратик из нескольких пачек в сумку, с ржачем провожая взглядом спецагента в петушке[/quote]
могли тупо убить , какой смех
Додано: П'ят 26 гру, 2025 20:45
Камазом[/quote]
Помню, покупал квартиру — продавец припёрся со спортивной сумкой литров на 50 😄
Бабуля-конспиратор: звонит деду и шёпотом
«Капуста на месте, грузи в сумку».
Заходит на сделку дед в шапке‑петушке «динамо», с огромной сумкой, агент 007
Кладу жалкий квадратик из нескольких пачек в сумку, с ржачем провожая взглядом спецагента в петушке[/quote]
помню как в маскве деньги за новый крузак привезли в прицепе
Додано: П'ят 26 гру, 2025 20:47
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Когда то покупал квартиру у милой интеллигентной бабули. Она аккуратно положила пачки в солидный чёрный пакет со статусной надписью BMW и села в метро. Я спросил у неё, не боится ли она это делать. "А кто на меня подумает" ответила она
Додано: П'ят 26 гру, 2025 20:51
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Співробітники районних всіляких судів можуть в метро перевозити речові докази, в тому числі бабло, всяке буває
Додано: П'ят 26 гру, 2025 20:53
|