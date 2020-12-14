|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 гру, 2025 14:57
Сантехникам по Киеву сказали ни куда не уезжать на праздники.
Есть все шансы, шо скажут сливать воду - теплоноситель, шоб трубы не рвало, мороз сильный идет.
Если сольют, затопить по новой будет тяжко, к весне.
Комиссия и эксперты работают… будет видно
-
Freza
-
-
- Повідомлень: 2292
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 340 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 27 гру, 2025 15:14
Звідки таке інфо?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11159
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 27 гру, 2025 15:19
Птичка принесла.
-
Freza
-
-
- Повідомлень: 2292
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 340 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 27 гру, 2025 15:23
Freza написав:
Птичка принесла.
Якщо це сова, то натягніть іі на глобус. Глобус можете позичити у барабашова
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11159
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 27 гру, 2025 15:26
Hotab написав:
новобудах коли притискає, платоспроможні люди організовуються і збирають гроші на «генератори/аккумулятори»
розбирали вже
тих генераторів вистачає на ліфти та водонасоси
в хрущах ліфтів нема , водопостачання і так працює, плюс є газ для готовки
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5026
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 27 гру, 2025 15:29
Хто зна, весь лівий берег без ЕЕ чи десь все таки є?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11159
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 27 гру, 2025 15:32
Investor_K написав:
Хто зна, весь лівий берег без ЕЕ чи десь все таки є?
пан пенсіонер не купив собі зарядну чи продвинуту deya ? )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12962
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 27 гру, 2025 15:34
pesikot написав: Investor_K написав:
Хто зна, весь лівий берег без ЕЕ чи десь все таки є?
пан пенсіонер не купив собі зарядну чи продвинуту deya ? )
По суті заданого запитання є що доповісти?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11159
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 27 гру, 2025 15:38
pesikot написав: Investor_K написав:
Хто зна, весь лівий берег без ЕЕ чи десь все таки є?
пан пенсіонер не купив собі зарядну чи продвинуту deya ? )
Якщо зіллють воду, усі ці зарядки та флошки можуть замінити глобус
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11159
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 27 гру, 2025 15:43
Investor_K написав: pesikot написав: Investor_K написав:
Хто зна, весь лівий берег без ЕЕ чи десь все таки є?
пан пенсіонер не купив собі зарядну чи продвинуту deya ? )
По суті заданого запитання є що доповісти?
По суті є - в моему місті вже був повний блекаут.
То ж, пане пенсіонер, не панікуйте, все буде добре
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12962
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17396137
|
|
|1380
|6834857
|
|
|3
|85670
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|