Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 гру, 2025 17:23
Vadim_ написав: Freza написав:
Сантехникам по Киеву сказали ни куда не уезжать на праздники.
Есть все шансы, шо скажут сливать воду - теплоноситель, шоб трубы не рвало, мороз сильный идет.
Если сольют, затопить по новой будет тяжко, к весне.
Комиссия и эксперты работают… будет видно
смартфон паложен кожному коммунальному сантехнику от міськради ?
Сантехник це заможна людина
Дивне питання
Повідомлень: 9995
З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 2373 раз.
Додано: Суб 27 гру, 2025 17:23
UA написав: Бетон написав:
Более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района остались без света и тепла, — вице-премьер Кулеба.
За перемогу
Все буде Україна
В новинах інформації обмаль.
ТГ канали, як завжди розганяють без конкретики
Цеж вода в радіаторах опалення може замерзнути
Зливати треба
В новобудовах, де горизонтальна система фіг централізовано зільеш
Злити воду у сучасному будинку- це 3-4 тисячі людей треба десь розселити.
Повідомлень: 11167
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: Суб 27 гру, 2025 17:28
UA написав:
Сантехник це заможна людина
Vadim_ написав: Freza написав:
Сантехникам по Киеву сказали ни куда не уезжать на праздники.
Есть все шансы, шо скажут сливать воду - теплоноситель, шоб трубы не рвало, мороз сильный идет.
Если сольют, затопить по новой будет тяжко, к весне.
Комиссия и эксперты работают… будет видно
смартфон паложен кожному коммунальному сантехнику от міськради ?
Дивне питання
так , але не коммунальний
Повідомлень: 4214
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 632 раз.
- Подякували: 513 раз.
Додано: Суб 27 гру, 2025 17:34
Якщо комунальний з руками та головою, то він перестає бути комунальним.
Повідомлень: 11167
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: Суб 27 гру, 2025 17:43
Investor_K написав:
Якщо комунальний з руками та головою, то він перестає бути комунальним.
тоесть , ві заявляете что там деб илы?
Повідомлень: 4214
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 632 раз.
- Подякували: 513 раз.
Додано: Суб 27 гру, 2025 17:48
Vadim_ написав: Investor_K написав:
Якщо комунальний з руками та головою, то він перестає бути комунальним.
тоесть , ві заявляете что там деб илы?
Він починає мати основний заробіток з інших джерел.
Вадиме, ви занадто категоричний та радикальний у висновках та судженнях. В моїй темі ви знайдете інфо, як правильно мислити та формулювати речення.
Востаннє редагувалось Investor_K
в Суб 27 гру, 2025 17:55, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлень: 11167
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: Суб 27 гру, 2025 17:55
Бетон написав:
Более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района остались без света и тепла, — вице-премьер Кулеба.
За перемогу
Все буде Україна
Тепло вимикають там де є теплотраси.
Там де є кришні котельні я так розумію проблем не має бути.
Чи я помиляюсь ?
Востаннє редагувалось Хомякоид
в Суб 27 гру, 2025 17:56, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлень: 2734
З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3143 раз.
- Подякували: 458 раз.
UA написав: Бетон написав:
Более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района остались без света и тепла, — вице-премьер Кулеба.
За перемогу
Все буде Україна
В новинах інформації обмаль.
ТГ канали, як завжди розганяють без конкретики
Цеж вода в радіаторах опалення може замерзнутиЗливати треба
В новобудовах, де горизонтальна система фіг централізовано зільеш
ты там это, не особенно заливай сливу, сливальщик )))
Повідомлень: 14241
З нами з: 05.06.13
- Подякував: 933 раз.
- Подякували: 1461 раз.
Додано: Суб 27 гру, 2025 17:59
Прохожий написав: UA написав: Бетон написав:
Более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района остались без света и тепла, — вице-премьер Кулеба.
За перемогу
Все буде Україна
В новинах інформації обмаль.
ТГ канали, як завжди розганяють без конкретики
Цеж вода в радіаторах опалення може замерзнутиЗливати треба
В новобудовах, де горизонтальна система фіг централізовано зільеш
ты там это, не особенно заливай сливу, сливальщик )))
Повністю Вас підтримую. Треба триматись і боротись, а не зливатись
Повідомлень: 11167
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: Суб 27 гру, 2025 18:00
Investor_K написав: Vadim_ написав: Investor_K написав:
Якщо комунальний з руками та головою, то він перестає бути комунальним.
тоесть , ві заявляете что там деб илы?
Він починає мати основний заробіток з інших джерел.
Вадиме, ви занадто категоричний та радикальний у висновках та судженнях. В моїй темі ви знайдете інфо, як правильно мислити та формулювати речення.
мабуть, але мені достатьно 8 класов и советской армии + двор что бі видеть шо и как
Повідомлень: 4214
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 632 раз.
- Подякували: 513 раз.
