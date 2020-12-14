RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12658126591266012661
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 20:14

  Damien написав:Очуметь, бывают же такие люди.
Я б за "вид" и $100 не переплатил бы. Не, ну понятно, что при прочих равных в одном доме(цена, метраж, этаж, угловая/не угловая)- лучше взять с хорошим видом, но переплачивать?

Бетон, це те про що я писав.
Люди хочуть багато та різне, але купують те на що в них є гроші. Чи не шкода грошей.
В Україні, роби інстаграмне за максимально дешевшою ціною та буде тобі щастя.

В Спліті, в одному будинку, на одному поверсі, різниця між видова / не видова від 40 до 250%
UA
 
Повідомлень: 10012
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 2374 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 20:23

  UA написав:
  Damien написав:Очуметь, бывают же такие люди.
Я б за "вид" и $100 не переплатил бы. Не, ну понятно, что при прочих равных в одном доме(цена, метраж, этаж, угловая/не угловая)- лучше взять с хорошим видом, но переплачивать?

Бетон, це те про що я писав.
Люди хочуть багато та різне, але купують те на що в них є гроші. Чи не шкода грошей.
В Україні, роби інстаграмне за максимально дешевшою ціною та буде тобі щастя.

В Спліті, в одному будинку, на одному поверсі, різниця між видова / не видова від 40 до 250%

А як же Хорватія ?
Вже не цікаво тобі ?

"что-то пошло не так ?"
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12982
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 20:28

  pesikot написав:А як же Хорватія ?
Вже не цікаво тобі ?

"что-то пошло не так ?"

Я бідний серед багатих.
Тут діти судді апеляційного суду, прокурорські...
Українська діаспора
UA
 
Повідомлень: 10012
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 2374 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 21:24

  UA написав:
  Damien написав:Очуметь, бывают же такие люди.
Я б за "вид" и $100 не переплатил бы. Не, ну понятно, что при прочих равных в одном доме(цена, метраж, этаж, угловая/не угловая)- лучше взять с хорошим видом, но переплачивать?

Бетон, це те про що я писав.
Люди хочуть багато та різне, але купують те на що в них є гроші. Чи не шкода грошей.
В Україні, роби інстаграмне за максимально дешевшою ціною та буде тобі щастя.

В Спліті, в одному будинку, на одному поверсі, різниця між видова / не видова від 40 до 250%

Спасибо
Под вашу ответственность, друзья
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5869
З нами з: 17.12.22
Подякував: 212 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 21:26

  Бетон написав:Спасибо
Под вашу ответственность, друзья

Яка різниця в ціні між видом в стіну та просто в двір?
UA
 
Повідомлень: 10012
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 2374 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
  #<1 ... 12658126591266012661
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон, akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17402733
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6837847
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 86040
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.