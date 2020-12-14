RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12660126611266212663
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 19:25

  барабашов написав:Так хрущи без тараканов и запаха дохлой бабушки и её кота уже разобраны с момента вражеского контрнаступу.
Если они конечно не на пл.Дзержинского или Западном
Ну ещё Шинная жпА мира с регулярным ТЦК под подьездом
Так окна с прелести на горизонт в 10км куда выходят - на восход, на закат, на Карлаганку с Вавилоном или на виллу Боруха Ф.?

незнаю про шо Вы , но , есть такие хрущи только ,наверное на Высоковольтной
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4264
З нами з: 23.05.14
Подякував: 633 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 19:33

  Damien написав:
  smdtranz написав:Бетон

вид из окна, возможно, очень недооценен покупателями.
конечно, в объявах даже если сказано что «видовых» квартир не дождешься фоток вида из окна.
что совершенно тупо. например, в отелях всегда указывается, какой вид из номера.

я бы для себя и для жизни если, то брал бы только с хорошим видом. при прочих равных оценил бы процентов в 25-40 стоимости за хороший вид против плохого. но с плохим бы не брал для себя, ибо это шляпа.



Очуметь, бывают же такие люди.
Я б за "вид" и $100 не переплатил бы. Не, ну понятно, что при прочих равных в одном доме(цена, метраж, этаж, угловая/не угловая)- лучше взять с хорошим видом, но переплачивать?
Когда я последний раз смотрел в окно? Наверное в 2021году, когда сигнализация внизу на моей машине сработала. И то, я смотрел вниз, а не вдаль. Даже если бы там, вдали было мрачное кладбище, то я бы его не увидел.
Правда, в последнее время народ в окошки шахеды любит наблюдать. Но это как бы другое - в основном ночью и не навсегда.

Хто приходить тільки ночувати, то скоріше за все таки так. А хто весь час не тільки дома, а ще і працює за ПК, то йому рекомендують час від часу переводити фокус зору кудись далеко. І от і для цього добре мати вікно з виглядом кудись, і де щось рухається, напр. ходять люди, плавають хмари, бігають песики, літають ворони...
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41947
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 19:36

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:
  UA написав:Яка різниця в ціні між видом в стіну та просто в двір?

15 к
И вариантов особо нет
дело не в том, что жалко доплатить за вид — проблема в том, что стоимость входа снова выросла на размер маржи. какая-то бесконечная карусель: актив дорожает, а свободных денег на жизнь не появляется


Угу. И тут можно предсказать, что пузырь должен лопнуть когда-то.
Меня тоже снедают эти мысли. Киев-поздно, золото-поздно, куда не зайди-все на хаях.
Я не говорю про дешевий, но имхо-плато.
Потому что риски мизерные.
Все чаще думаю про Днепр, у нас еще есть +- интересные цены.

якби не залишитися із падаючим домкратом вниз активом
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41947
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 20:25

  flyman написав:якби не залишитися із падаючим домкратом вниз активом


Ну это вряд ли.
Скоро дожмут,думаю.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1094
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 20:32

  flyman написав:
  Damien написав:Бетон

вид из окна, возможно, очень недооценен покупателями.
конечно, в объявах даже если сказано что «видовых» квартир не дождешься фоток вида из окна.
что совершенно тупо. например, в отелях всегда указывается, какой вид из номера.

я бы для себя и для жизни если, то брал бы только с хорошим видом. при прочих равных оценил бы процентов в 25-40 стоимости за хороший вид против плохого. но с плохим бы не брал для себя, ибо это шляпа.



Очуметь, бывают же такие люди.
Я б за "вид" и $100 не переплатил бы. Не, ну понятно, что при прочих равных в одном доме(цена, метраж, этаж, угловая/не угловая)- лучше взять с хорошим видом, но переплачивать?
Когда я последний раз смотрел в окно? Наверное в 2021году, когда сигнализация внизу на моей машине сработала. И то, я смотрел вниз, а не вдаль. Даже если бы там, вдали было мрачное кладбище, то я бы его не увидел.
Правда, в последнее время народ в окошки шахеды любит наблюдать. Но это как бы другое - в основном ночью и не навсегда.

*****
Хто приходить тільки ночувати, то скоріше за все таки так. А хто весь час не тільки дома, а ще і працює за ПК, то йому рекомендують час від часу переводити фокус зору кудись далеко. І от і для цього добре мати вікно з виглядом кудись, і де щось рухається, напр. ходять люди, плавають хмари, бігають песики, літають ворони...

Ковёр на стене всегда работает
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5875
З нами з: 17.12.22
Подякував: 212 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 20:32

  UA написав:
  Бетон написав:1. Мне скучно
2. Мне нравится держать деньги в руках. Подержать и передать дальше

Робота в ТЦК це те, що тобі зараз потрібно.

Это не работа, это же счастье
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5875
З нами з: 17.12.22
Подякував: 212 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
  #<1 ... 12660126611266212663
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17405185
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6838839
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 86148
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.