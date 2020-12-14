|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 31 гру, 2025 09:33
Хомякоид написав: Бетон написав: Бетон написав:
1. Мне скучно
2. Мне нравится держать деньги в руках. Подержать и передать дальше
Робота в ТЦК це те, що тобі зараз потрібно.
Это не работа, это же счастье
Бетон та хватит прятаться от ТЦК.
Если здоровье позволяет найди позицию строителя, и не будешь как заец бегать.
От судьбы не убежишь.
Функция Шрёдингера уже всё описала: пока я не в ТЦК — я и там, и не там одновременно.
Всё уже случилось — мы просто движемся по одной из допустимых траекторий.
Мы, как биологические системы, ограничены нейрофизиологией и временем,
поэтому не управляем процессом напрямую, а лишь наблюдаем,
как порядок локально возникает и снова растворяется
в общем росте энтропии.
Тебе только кажется, что ты на что-то влияешь.
Нет, мой друг
Бетон
Повідомлень: 5877
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 212 раз.
- Подякували: 480 раз.
Додано: Сер 31 гру, 2025 09:39
rjkz написав: anduzenko написав: rjkz написав:
Местные законы.
Рент контрол и рент стайбалайзд билдинги имеют ограничения как по поднятию ценника между сдачами так и по уровню поднятия цены в процессе аренды.
Поэтому в таких домах очень выгодно снимать очень долго.
Рент со временем начинает очень существенно отставать от рынка.
Знаю одну пожилую женщину, она снимает много-много-много лет одну и ту-же квартиру за 1100 на момент 2 года назад. На тот-же момент мы смотрели в ее доме такую-же (только в лучшем состоянии) квартиру за 2200.
Ей даже лендлорд когда-то предлагал выкупить по очень хорошей цене эту квартиру.
Ему тупо в убыток, потому что только мейнтаненс такой квартиры порядка 1куе.
Свободный рыночек оказался свободным американцам не по карману. "Як так" (С).
Я извиняюсь, а вы сами по рыночным ценам арендуете, или тоже за социалочкой гоняетесь?
Причем тут свободный рынок свободным американцам?
Просто рентконтрол есть только в демштатах типа НЙ и Калихворнии.
Чистый популизм для своего электората.
И рентконтрол и рентстайбалайзд - это не социалка.
Социалка - это секшн эйт или по народному 8-я программа.
8-я программа может быть в любом билдинге и даже частном доме (теоретически), если будут выполнены требования 8-й программы, в том числе цена.
Еще социалка - это праджекты, то есть, субсидированные дома, где за смешную плату люди снимают жилье.
Под рентконтрол и рентстайбалайзд, это не одно и то-же, подпадают дома, построенные (ЕМНИП) до 1992 года и если одному лендлорду принадлежит более одного юнита, который он сдает в рент. Это примерно и из ЮТуба, поэтому если инфа несколько отличается, то мопед не мой.
Но не рентконтрол ни рентстайбалайзд не являются социалкой.
Это ограничения частных лендлордов в поднятии цены, то есть, не рыночный механизм, но он экономит нервы теннантам. Потому как в домах без этих ограничений лендлорды порой и поднимают рент довольно радикально, а переезд в НЙ - занятие хлопотное.
Ну и я рентую по очень интересной как на сейчас цене, но она вполне рыночная.
Допускаю, что лендлорд сдал-бы и на %%20 выше. Но это явно не тянет на социалку
У меня знакомые снимают примерно на 30% ниже чем у меня, но и они не на социалке.
Просто повезло, но это намного ниже рынка.
У нас с вами разные определения рыночной цены.
Дефицит, который надо выхватывать в момент появления? Ничего не напоминает?
anduzenko
Повідомлень: 321
З нами з: 18.10.17
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 32 раз.
Додано: Сер 31 гру, 2025 09:40
rjkz написав: UA написав: Бетон написав:
Нет пузыря. Есть спрос, превышающий предложение застройщиков. Это прослеживается по интенсивности звонков. Ставишь квартиру без ремонта выше рынка на 5 куе и через 2 месяца абсолютной тишины, когда предложения на рынке кончились, её забирают.
Тенденция на варшавском, когда чиновники, приближенные к силовым ведомствам, выкупают квартиры десятками, привела к падению стоимостей аренды и продажи квартир с ремонтом при росте цен "после строителей"
Бетон, ты считаешь прибыль считая цену по которой ты покупал квартиру 3-6 месяцев назад. А ты посчитай прибыль с учетом теущей цены квартиры под ремонт.
Может нужно просто купить квартиру после строителей и ничего не делать. Может так выгоднее чем работать?
Так ему ужке миллион раз на пальцах поясняли, что нет смысла покупать,делать ремонт, продавать, а потом покупать по той цене что продал, но уже без ремонта.
У него какая-то своя угла (не угол, угол - это понятно) зрения.
як варіант "підтримка у формі", щоб потім, коли прийде час: вжухххх
flyman
Повідомлень: 41953
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
Додано: Сер 31 гру, 2025 09:42
Бетон написав:
От судьбы не убежишь.
Функция Шрёдингера уже всё описала: пока я не в ТЦК — я и там, и не там одновременно.
Всё уже случилось — мы просто движемся по одной из допустимых траекторий.
Мы, как биологические системы, ограничены нейрофизиологией и временем,
поэтому не управляем процессом напрямую, а лишь наблюдаем,
как порядок локально возникает и снова растворяется
в общем росте энтропии.
Тебе только кажется, что ты на что-то влияешь.
Нет, мой друг
це якийсь трансферінг рєальності, але ж в ній можно вліять на маятнік собитій і його проєкцію
flyman
Повідомлень: 41953
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
Додано: Сер 31 гру, 2025 10:20
rjkz написав: UA написав: Бетон написав:
Нет пузыря. Есть спрос, превышающий предложение застройщиков. Это прослеживается по интенсивности звонков. Ставишь квартиру без ремонта выше рынка на 5 куе и через 2 месяца абсолютной тишины, когда предложения на рынке кончились, её забирают.
Тенденция на варшавском, когда чиновники, приближенные к силовым ведомствам, выкупают квартиры десятками, привела к падению стоимостей аренды и продажи квартир с ремонтом при росте цен "после строителей"
Бетон, ты считаешь прибыль считая цену по которой ты покупал квартиру 3-6 месяцев назад. А ты посчитай прибыль с учетом теущей цены квартиры под ремонт.
Может нужно просто купить квартиру после строителей и ничего не делать. Может так выгоднее чем работать?
Так ему ужке миллион раз на пальцах поясняли, что нет смысла покупать,делать ремонт, продавать, а потом покупать по той цене что продал, но уже без ремонта.
У него какая-то своя угла (не угол, угол - это понятно) зрения.
Всё у меня получается.
Зачем об этом трындеть здесь? Плодить конкурентов
Бетон
Повідомлень: 5877
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 212 раз.
- Подякували: 480 раз.
