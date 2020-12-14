RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 13:56

  Vadim_ написав:незнаю , но это на истоках интернета, 1986, мабуть


встретился с товарищем дества где то в 1986 в селе, на каникулах, и он подарил мне западный журнал,какая полиграфия :shock: я до сих пор в шоке,сейчас так не печатают , там было про оптоволокно , ОПТИКУ!!!!! жалею шо не знаю куда дел :( , была выставка США в Магнитогорске или Челябинске


https://moto.kiev.ua/trid/perls/1162393539473

вот оригинальный пост :mrgreen:
2006 год
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 14:04

шо це ?, відкрыйте
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Vadim_ написав:а помните где был "юный техник" ?

На Леси Украинки. Я там любил смотреть на всякие штуки
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 14:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Это у вас
У нас на Днепропетровской
У вас мне он больше нравился, я там в 87м радиоконструктор себе покупал первый раз когда в Киеве был.
у меня досих пор есть те метизы
  Vadim_ написав:
  rjkz написав:Что есть такое Блюзмобиль?


форум любителей автозвука , где это выражение(про мапед) впервые услышал и больше нигде не встречал


Не, откуда у меня автозвук?
Я-ж безлошадный крестьянин.
Я уже и не помню откуда пошел этот мэм.
.
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 17:34

  anduzenko написав:
  rjkz написав:
  anduzenko написав:У нас с вами разные определения рыночной цены.
Дефицит, который надо выхватывать в момент появления? Ничего не напоминает?


Дефицит, который надо выхватывать - это про социализм.
Но это не про социализм.
Это про превыщение спроса над предложением.
Рынок лендлорда.
Что и не удивительно для города, в который стремятся попасть миллионы, десятки миллионов людей со всего мира.
Но городские власти по (возможно) политическим мотивам ввели законодательное регулирование для старой застройки. Почему? Это вопрос не ко мне.Я могу только гадать.
Например, для того, чтобы был стимул сносить старое и строить новое. Это так, предположение. Пальцем в небо.


Вывод такой: если по первому звонку от знающего человечка надо бежать с работы, ломая ноги, чтобы опередить других и выхватить - у них это дефицит, социализм и совок. А у нас это называется - рыночная цена и рынок лендлорда.
Вопросов более не имею.


Ржу.
Когда-то в самом Киеве, невозможно было снять квартиру.
Не в курсе?
Знакомые месяцами гонялись за подходящими вариантами.
И с работы убегали на просмотры и объява появлялась в 11 вечера, на 7 утра договаривались на просмотр, уже ехали, а по приезду квартира уже сдана.
Один чувак, которого я познакомил со своей знакомой, которая ему сдала квартиру на Сырце, еще несколько лет мне говорил как ему повезло.
Да, собственно, чего это я про других?
Когда-то и я снимал квартиру в Киеве.
И пересмотрел этих квартир дофига.
Заходить в них было противно.
И тоже снял по знакомству. И даже кое что ремонтировал перед вселением, вместе с хозяином.
Совсем недавно это было...лет эдак 25 назад :lol:
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А тепер те саме, тільки в НЙ
