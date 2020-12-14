Додано: Чет 01 січ, 2026 18:52

Faceless написав: rjkz написав: anduzenko написав:

Вывод такой: если по первому звонку от знающего человечка надо бежать с работы, ломая ноги, чтобы опередить других и выхватить - у них это дефицит, социализм и совок. А у нас это называется - рыночная цена и рынок лендлорда.

Вопросов более не имею. Вывод такой: если по первому звонку от знающего человечка надо бежать с работы, ломая ноги, чтобы опередить других и выхватить - у них это дефицит, социализм и совок. А у нас это называется - рыночная цена и рынок лендлорда.Вопросов более не имею.



Ржу.

Когда-то в самом Киеве, невозможно было снять квартиру.

Не в курсе?

Знакомые месяцами гонялись за подходящими вариантами.

И с работы убегали на просмотры и объява появлялась в 11 вечера, на 7 утра договаривались на просмотр, уже ехали, а по приезду квартира уже сдана.

Один чувак, которого я познакомил со своей знакомой, которая ему сдала квартиру на Сырце, еще несколько лет мне говорил как ему повезло.

Да, собственно, чего это я про других?

Когда-то и я снимал квартиру в Киеве.

И пересмотрел этих квартир дофига.

Заходить в них было противно.

И тоже снял по знакомству. И даже кое что ремонтировал перед вселением, вместе с хозяином.

Совсем недавно это было...лет эдак 25 назад Ржу.Когда-то в самом Киеве, невозможно было снять квартиру.Не в курсе?Знакомые месяцами гонялись за подходящими вариантами.И с работы убегали на просмотры и объява появлялась в 11 вечера, на 7 утра договаривались на просмотр, уже ехали, а по приезду квартира уже сдана.Один чувак, которого я познакомил со своей знакомой, которая ему сдала квартиру на Сырце, еще несколько лет мне говорил как ему повезло.Да, собственно, чего это я про других?Когда-то и я снимал квартиру в Киеве.И пересмотрел этих квартир дофига.Заходить в них было противно.И тоже снял по знакомству. И даже кое что ремонтировал перед вселением, вместе с хозяином.Совсем недавно это было...лет эдак 25 назад А тепер те саме, тільки в НЙ А тепер те саме, тільки в НЙ

Да, когда-то народу кроме как в Киев ломиться было не особо куда...не, ну был массовый свал в основном евреев в 90-е,но то люди умные, уже тогда Инглиш выучивали, а не как я в 40+ алфавит первый раз в глаза увидел.А в НЙ всю практически его историю валили со всего мира.И если-бы не массовая и хаотичная застройка Киева 30-ти этажными стенами, то до самого начала большой войны так и было-бы в Киеве.А в НЙ нет сейчас массовой застройки.90% жилья - старый фонд. Максимум для старого жилья - 7 этажей. Я не Манхеттен с небоскребами имею ввиду, а остальные боро.Хз почему. И тысячи-тысячи гектаров частных домов по дендрофекальной технологии.А! Тут кароч, народ не прохавал, что можно на месте песочницы свечки строить, так они....можете себе представить, до сих пор строят детские площадки на которых вполне может уместиться какой-нибудь киевский ЖК.Ну, а вместо прямо у пляжа Манхеттен Бич площадку Манхеттен бич плейграунд ( с несколькими баскетбольными площадками и начиная с качелей и всяких аттракционов для начиная от малечи, детей постарше, подростков и заканчивая столиками и скамейками где сидят пенсионеры и родители, которые привели своих детей) с резиновыми покрытиями, чтобы дети свалившись с качелей или мостиков не ободрали локти, с туалетами, чтобы не обсикивали деревья/заборы/кусты)застроить и огородить, то можно получить суперпуперэлитный ЖК на берегу океана в одной из самых безопаснейших локаций НЙ.Не взяли все так испоганили и сдалали бесплатный пляж с бесплатной площадкой, где в сезон реально все убирает штат сотрудников, а весь пляж едет несколько тракторов с какой-то хренью и просеивает верхний слой песка, чтобы там не было мусора. И это рано утром и поздно вечером. А! Еще и лайфгарды дежурят на пляже, чтобы никто не потонул и полиция постоянно.Ну капец!Ведь можно-ж было всю береговую линию застроить.Так нет!Ну есть в западной части южного Бруклина типа коттеджного мистечка Сигейт, довольно маленькое. Потом начинается длииииннннююющая пляжная линия Кони Айленд с знаменитым Луна парком, который в конечном счете переходит в "знаменитый" пляж Брайтон Бич, который прерывается буквально на немного частного сектора потом Манхеттен Бич и потом территория Кингсборо коммюнити каледжа на самом мысе .Ничего не могут сделать по-нормальному.Все застроить километровыми 30 этажными стенами и проблема "дефицита" жилья в НЙ будет решена!И это только береговая линия южного Бруклина.А есть южный Квинс с похожей ситуацией (там правда крайм ренк высокий), а есть еше целый Стейтен Айленд, застроенный дендрофекальными частными домами.А возле практически каждой школы (а они тут на каждом шагу) свой стадион/стадионы (поле для европейского футбола, американского, бейсбола, баскетбола (плюс обязательно для баскетбола внутри школы, а во многих школы еше и бассейны), волейбола, беговые дорожки и пр хрень, и это все тоже можнно застроить.Про дороги вообще молчу. Их слишком много. Пропадает драгоценная земля под застройку.