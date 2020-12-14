RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 01:39

  foxluck написав:
  rjkz написав:то можно получить суперпуперэлитный ЖК на берегу океана в одной из самых безопаснейших локаций НЙ.

Ну у вас там выбрали мера-коммуниста. Теперь он на этом месте сталинскую высотку построит :) Шутка.


Если честно, то вообще про руководство сейчас совсем не смешно.
:(
rjkz
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:46

Часи були золоті, так, особливо для тих хто купував квартири в ті часи.
Квартири виходили на вогу золота :D
Знайомий купив в кредит квартиру в березні 2008 однокімнатний вбитий панельний хрущ на Дорогожичах за 74. З рієлториськими і нішими комісіями вийшло під 80.
Взяв 100 відсотків в кредит в швейцарських франках.
Потім франк виріс до долара.
Бетон вийшов золотий :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А разве так давали - без первоначального взноса?
Насколько помню по авто - даже оф.дилеры минимум 20% своих бабулетов занести требовали(точнее менеджеры банков в отделениях в автосалонах)
Серые - так вообще половину. А там где стояли в наличии Хаммеры и РЭМы новые, причём категории "С" - так вообще разговаривали только с теми, кто приходил с кульком налички.
И на сколько тогда вырос франк и с какого курса к доллару и чем вообще эпопея ипотеки хрюща закончилась?
барабашов
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:А разве так давали - без первоначального взноса?

Так, були
Faceless
