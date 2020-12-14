RSS
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:46

Часи були золоті, так, особливо для тих хто купував квартири в ті часи.
Квартири виходили на вогу золота :D
Знайомий купив в кредит квартиру в березні 2008 однокімнатний вбитий панельний хрущ на Дорогожичах за 74. З рієлториськими і нішими комісіями вийшло під 80.
Взяв 100 відсотків в кредит в швейцарських франках.
Потім франк виріс до долара.
Бетон вийшов золотий :lol:
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А разве так давали - без первоначального взноса?
Насколько помню по авто - даже оф.дилеры минимум 20% своих бабулетов занести требовали(точнее менеджеры банков в отделениях в автосалонах)
Серые - так вообще половину. А там где стояли в наличии Хаммеры и РЭМы новые, причём категории "С" - так вообще разговаривали только с теми, кто приходил с кульком налички.
И на сколько тогда вырос франк и с какого курса к доллару и чем вообще эпопея ипотеки хрюща закончилась?
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:А разве так давали - без первоначального взноса?

Так, були
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:52

  барабашов написав:А разве так давали - без первоначального взноса?
Насколько помню по авто - даже оф.дилеры минимум 20% своих бабулетов занести требовали(точнее менеджеры банков в отделениях в автосалонах)
Серые - так вообще половину. А там где стояли в наличии Хаммеры и РЭМы новые, причём категории "С" - так вообще разговаривали только с теми, кто приходил с кульком налички.
И на сколько тогда вырос франк и с какого курса к доллару и чем вообще эпопея ипотеки хрюща закончилась?

в 21 году можно было купить мерс официал с 10% взноса под 7% в грн
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 14:00

Надзвичайно цікава стаття про великі Ылітні будинки в Кончі-Заспі

https://birdinflight.com/reportage-uk/2 ... -kyiv.html
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 16:38

  барабашов написав:А разве так давали - без первоначального взноса?
Насколько помню по авто - даже оф.дилеры минимум 20% своих бабулетов занести требовали(точнее менеджеры банков в отделениях в автосалонах)
Серые - так вообще половину. А там где стояли в наличии Хаммеры и РЭМы новые, причём категории "С" - так вообще разговаривали только с теми, кто приходил с кульком налички.
И на сколько тогда вырос франк и с какого курса к доллару и чем вообще эпопея ипотеки хрюща закончилась?


Відавали с 0 первоначального взноса своим сотрудникам.
Уже не помню всех нюансов, помню что оценивали хату спецально дороже чем она біла куплена.
Біл словлен нехилій джек пот. :mrgreen:
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 16:41

  Frant написав:Надзвичайно цікава стаття про великі Ылітні будинки в Кончі-Заспі

https://birdinflight.com/reportage-uk/2 ... -kyiv.html


В масі своїй будували жлоби на вкрадені кошти.
По хорошему все це треба відібрати і роздати під дитячі будинки або багатодітнім сімям.
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 17:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  барабашов написав:А разве так давали - без первоначального взноса?
Насколько помню по авто - даже оф.дилеры минимум 20% своих бабулетов занести требовали(точнее менеджеры банков в отделениях в автосалонах)
Серые - так вообще половину. А там где стояли в наличии Хаммеры и РЭМы новые, причём категории "С" - так вообще разговаривали только с теми, кто приходил с кульком налички.
И на сколько тогда вырос франк и с какого курса к доллару и чем вообще эпопея ипотеки хрюща закончилась?


Відавали с 0 первоначального взноса своим сотрудникам.
Уже не помню всех нюансов, помню что оценивали хату спецально дороже чем она біла куплена.
Біл словлен нехилій джек пот. :mrgreen:
Не тільки своїм. Було чимало програм з 0 внеском
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 17:45

  Хомякоид написав:
  Frant написав:Надзвичайно цікава стаття про великі Ылітні будинки в Кончі-Заспі

https://birdinflight.com/reportage-uk/2 ... -kyiv.html


В масі своїй будували жлоби на вкрадені кошти.
По хорошему все це треба відібрати і роздати під дитячі будинки або багатодітнім сімям.

Ну чому жлоби?
Дивіться які гарні занавіски - фіранки

Зображення
3
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 18:00

  Олежан написав:
  барабашов написав:А разве так давали - без первоначального взноса?
Насколько помню по авто - даже оф.дилеры минимум 20% своих бабулетов занести требовали(точнее менеджеры банков в отделениях в автосалонах)
Серые - так вообще половину. А там где стояли в наличии Хаммеры и РЭМы новые, причём категории "С" - так вообще разговаривали только с теми, кто приходил с кульком налички.
И на сколько тогда вырос франк и с какого курса к доллару и чем вообще эпопея ипотеки хрюща закончилась?

в 21 году можно было купить мерс официал с 10% взноса под 7% в грн

Это киевский оф.дилер так наверно давил свою долю на рынке где правят битки и японцы.
Никто Гелик на таких условиях у нас на продавал.
Потому что он очень мелкосерийный и на него и с налом полно покупателей.
А S-класс(с его десятикратным падением цены на рынке за 10 лет даже в отличном состоянии "муха несрала) )или американские кроссоверы МЛЕ и ЖЛЕ продавать то надо, их и под 0% этот дилер мог сливать абы годовалые битки с рынка вытеснить.
Сейчас говорят Лексусы новые тойотовские дилеры так раздают потому что в отличии от самой Тойоты Лексусов тьма на копарте(я за ЛХ пишу и седаны)
