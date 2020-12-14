|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 04 січ, 2026 20:45
smdtranz написав:
вопрос лишь в качестве оставшегося населения. чтобы это были не алкаши и дармоеды, а приличные образованные люди.
до сего момента все образованньіе люди вьіедут и найдут свое место за границей
yama
- Повідомлень: 5345
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9245 раз.
- Подякували: 1073 раз.
Додано: Нед 04 січ, 2026 20:49
smdtranz написав:
ну и конечно, делать ядерное оружие, наплевав на все писки из-за границы,
тогда USA и остальньіе первьіми прилетят нас бомбить как Иран, хотите бьіть новьім Ираном ? дорбо пожаловать - начинайте ядерную програму
yama
- Повідомлень: 5345
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9245 раз.
- Подякували: 1073 раз.
Додано: Пон 05 січ, 2026 10:24
yama написав: smdtranz написав:
ну и конечно, делать ядерное оружие, наплевав на все писки из-за границы,
тогда USA и остальньіе первьіми прилетят нас бомбить как Иран, хотите бьіть новьім Ираном ? дорбо пожаловать - начинайте ядерную програму
У нас так научились дезу распространять в виде разных Паляныць, Фламинго и тд, что даже ЦРУ уже не поймёт разрабатывают у нас ядерку или звиздежь.
Bolt
- Повідомлень: 3801
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 291 раз.
Додано: Пон 05 січ, 2026 10:29
Дональдака поплавило окончательно
Трамп о Колумбии: «Управляется сумасшедшим человеком, который производит кокаин и продает его в США, он не будет делать это еще долго». Трампа спросили, означает ли это военную операцию в Колумбии, и он ответил: «Звучит хорошо для меня»
.
Трамп о Гренландии: давайте поговорим об этом через два месяца, 20 дней. Нам она нужна с точки зрения национальной безопасности, это очень стратегически важно. Гренландия сейчас окружена кораблями России и Китая со всех сторон, Дания не сможет с этим справиться, Европейский союз нуждается в нас
Xenon
- Повідомлень: 5625
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
Додано: Пон 05 січ, 2026 11:04
Цыпа, красавчик, марку держит
Freza
- Повідомлень: 2293
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 340 раз.
