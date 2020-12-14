RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12669126701267112672
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 10:40

  Wirująświatła написав:Зображення

Оце влучно!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11268
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 10:45

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

давно звернув увагу, що більше всього гонять на Кличка та розповсюджують оці тупорилі меми про нього саме понаїхи та іногородні, які або не мають уявлення про реальний стан речей в місті, або не знають як Київ виглядав до нього

не паліться так і не демонструйте власну обмеженість та тупорилість

форум дійсно завдяки вам вже давно колупає дно

зи: до речі привіт нашій «неупередженій» модераціі, яка видалила мій попередній допис, де не було абсолютно нічого забороненого
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12093
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2763 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 13:29

Кличко , на общем фоне , красавчик

https://censor.net/ua/news/3594696/arma ... 1#comments

Коменты веселые

Петрик Похмільський
Не час думати, кому належить земля, яку треба захищати! В когось 460 гектарів у Карпатах, в когось два квадратних метри - але ж то все наша спільна земля. Це не Льовочкіна гектари, це наші спільні гектари. І бурштин спільний, і ліс, і гарні території над річками і так далі. Думайте про вічне, держава розбереться кому скільки землі виділити.
Freza
 
Повідомлень: 2294
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 14:12

Freza

почти 5 куе за гектар земли на вершинах гор, с которых толку ноль, кроме как овец пасти? ну или поставить себе там статую в стиле Христа-искупителя?
это дешево или дорого?

из той же статьи, там вон лыжный курорт Драгобрат продают, по цене какого-то некрасивого дома в Конче. может есть желающие?
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 740
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12669126701267112672
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17426616
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6854489
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 86869
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10509)
10.01.2026 14:22
ПриватБанк (5239)
10.01.2026 13:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.