RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12672126731267412675
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 08:54

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:
  dr_bastm написав:Це ти погугли, що поганого було, або не зробленого. А можеш навіть не гуглити. Ти вже сам відповів, "відремонтованих і відбудованих", найкращі мери це будували з нуля, як і дороги, школи, садочки, гігантські тепло, водо, енерго мережі, мости через Дніпро, лінії метро і громадського транспорту.
Вот корисна порада - посидь тихо на лавочці в підметеному парку, для тебе лавочка, це офігіти які досягнення багатомільйонного міста. Але покакай дома, бо громадських туалетів немає.

кстати, сам давно обратил на это внимание(Днепр),это огромная проблема ,физиология , приспичило по "большому" далеко и долго не протянеш, зато все обочины и тротуары раскрашены синей-белой краской

Якщо не виглядаєш як бомж і алкоголік (ти ж не виглядаєш, да?) тебе в будь яку кафешку пустять зайти в туалет навіть безкоштовно. Якщо у тебе останні гроші витратились на ханку, раптом. В Києві так. В Дніпрі хіба інакше?

надо же ,до этого сообщения не знал про такое слово и содержание.

не пробовал , в Мак ,Эпик -да, в Варусе за деньги
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 11 січ, 2026 09:19, всього редагувалось 2 разів.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4455
З нами з: 23.05.14
Подякував: 640 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 08:55

  Господар Вельзевула написав:
  Frant написав:Йому нічого більше сказати на захист Кличка


Следует заметить,пан Франт,что Кличко лучше своей предсказуемостью, он физиологически не способен так вдохновенно врать, как миньоны зеленого кодла, что делает его куда меньшим злом.
И правильно он пишет-валите нахрен с Киева, мы ничего сделать не сможем.
А что можно сделать когда кацапы насыпают,как с ведра? Только рассредоточится по норам с источниками индивидуального обогрева и криницями.
Это честно,по крайней мере.

Он вообще единственный, у кого смелости хватает прямо сказать, как есть
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5897
З нами з: 17.12.22
Подякував: 214 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 09:40

Чим менше поверховість тим комфортніше життя, в Європі це давно вже зрозуміли.
Старі панельні висотки масово ідуть під знос або перепрофілюють під офіси.
https://www.youtube.com/watch?v=LqsgFnYpjx0
Хомякоид
 
Повідомлень: 2750
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3153 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 09:42

  Хомякоид написав:Чим менше поверховість тим комфортніше життя, в Європі це давно вже зрозуміли.
Старі панельні висотки масово ідуть під знос або перепрофілюють під офіси.
https://www.youtube.com/watch?v=LqsgFnYpjx0

Саме тому на бувшій окраїні Московської імперії, в столиці аграрної держави, ліплять тільки 25-поверхівки, з вікнами одне в інше!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23299
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1786 раз.
Подякували: 2583 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 09:43

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

dr_bastm написав:Це ти погугли, що поганого було, або не зробленого. А можеш навіть не гуглити. Ти вже сам відповів, "відремонтованих і відбудованих", найкращі мери це будували з нуля, як і дороги, школи, садочки, гігантські тепло, водо, енерго мережі, мости через Дніпро, лінії метро і громадського транспорту.
Вот корисна порада - посидь тихо на лавочці в підметеному парку, для тебе лавочка, це офігіти які досягнення багатомільйонного міста. Але покакай дома, бо громадських туалетів немає.


так а які саме «найкращі мери» все це будували, ану ану?)
я ж недаремно запропонував погуглити скільки мостів відремонтували і побудували попередники

я до речі памʼятаю усіх меріа за останні 50 років, ану нагадай менв, «киянин», хто саме з них зробив більше Кличка?

з цифрами, звичайно

що, одразу стрибок вбік, язик в дупу і перехід на особистості?

це те що я і хотів остаточно зʼясувати - який ти нахєр «корінний киянин», балабол порожній)

на питання відповісти можеш, нічого не знаєш і знати не хочеш

можеш бути вільним, ясно все з тобою, покакати йому нема де

ганьбище бл
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 11 січ, 2026 09:55, всього редагувалось 3 разів.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12097
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2766 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 09:49

Ккц, перестань носитись з корінним киянством,неначе дурень з ступою!
Більше нічим похвалитись?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23299
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1786 раз.
Подякували: 2583 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12672126731267412675
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17427775
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6855223
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 87009
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10524)
11.01.2026 10:10
Sense Bank (15388)
11.01.2026 09:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.