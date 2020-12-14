|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 13 січ, 2026 12:14
Трубы рвёт не в квартирах, а на вводе в подвале.
Подвал охлаждается за сутки. Тем более если есть продухи
Люди с обогревателями тут ни при чём
Коммуникации входят не в квартиру, а в подвал и техподполье.
Именно там всё и рвёт в первую очередь.
Подвал — не отапливаемый объём, часто с:
продухами
разбитыми окнами
щелями
трубами вдоль наружных стен
в подвале температу падает до 0…–5 за 12–24 часа
вводы воды и отопления могут замёрзнуть за сутки
Квартиры тут вообще ни при чём.
История про 1941 год не противоречит этому.
дома были массивные, с большими подвалами и толстыми стенами — инерция выше,
но трубы всё равно рвало, просто позже
Додано: Вів 13 січ, 2026 12:33
И слышь, ты, вчений.
Мне глубоко чихать на то, как это выглядит для росии. Это наша проблема и то, что Кличко о ней прямо сказал, достойно уважения
Додано: Вів 13 січ, 2026 14:41
Бетон написав:
Трубы рвёт не в квартирах, а на вводе в подвале.
Подвал охлаждается за сутки. Тем более если есть продухи
Люди с обогревателями тут ни при чём
Коммуникации входят не в квартиру, а в подвал и техподполье.
Именно там всё и рвёт в первую очередь.
Подвал — не отапливаемый объём, часто с:
продухами
разбитыми окнами
щелями
трубами вдоль наружных стен
в подвале температу падает до 0…–5 за 12–24 часа
вводы воды и отопления могут замёрзнуть за сутки
Квартиры тут вообще ни при чём.
История про 1941 год не противоречит этому.
дома были массивные, с большими подвалами и толстыми стенами — инерция выше,
но трубы всё равно рвало, просто позже
У старому фонді так і є, вікна без скла, добре якщо закрите картонкою.
На горищі, подібне, якщо не гірше.
Але винен Кличко, а не Голова ОСББ чи ЖЕКу.
Бетон написав:И слышь, ты, вчений.
Мне глубоко чихать на то, как это выглядит для росии. Это наша проблема и то, что Кличко о ней прямо сказал, достойно уважения
давно помітив що чим нікчемніша людина, тим більше вона гонить на таких як Кличко
я ніколи не був з ним близько знайомим, лише пару раз випадково поспілкувався (одного разу просто на Трухановому, де і він і я катались на лісапетах), але памʼятаю його і його брата ще з 90х, коли і я і вони займалися в залі Золота перчатка на Заньковецької, людина за життя зробила і досягла того, що не під силу десяткам мільйонів отаких нікчем, має наукову ступінь, вільно розмовляє чотирма мовами, навіки вписав себе в світову історію бокса, став успішним політиком і реально найкращим мером столиці, а тупорилі і ні на що не здатні недоліки досі продовжують щось там варнякати про «боксера з відбитими мізками»
в дзеркало на себе краще подивіться, нікчеми жалюгідні
BIGor написав: Хомякоид написав: Бетон написав:
Давайте полемізувати.
В германии низкий криминалитет и тишина не из-за этажей, а из-за денег, законов и контроля.
Этажность тут вообще ни при чём.
Частный дом + машина + автобан — это не комфорт, а костыли малоэтажки.
Если без машины нельзя жить, значит город уже проиграл.
Лифт в 5–7 этажах стоит ровно столько же, но платят за него в 2–3 раза меньше квартир
Как раз єтажность очень при чем.
В больших городах дома, часто многоєтажки стоят возле оживленніх трас.
Даже в Германии машині издают шум когда их много.
Часто можна наблюдать на автобане щити которие защищают от звука.
Я жил в многоєтажке возле траси. Шум есть и реально мешает.
Для меня как раз комфортно жить когда машина под домом.
Пример. Біл сегодня в центре на машине.
15 мин. туда и 15 мин. назад. Заплатил 2 евро за парковку.
Если ехать на трамвае. 4.20 евро туда и 4.20 евро назад.
Добирание около часа туда и час назад на трамвае.
Бетон прав, це система з пригородами + авто на кожного члена сімї самознищувальна - якщо всі пересядуть на авто - то міста стануть. Це видно навть по Польщі - все місто в постійних заторах. Але ніхто не хоче відмовлятись від авто в угоду публічному транспорту. Україна йде тим же шляхом.
4,2 Євро за поїздку на трамваї - це в якій країні? Бо коли був в Німеччині в Берліні - поїздка на метро/трамваї була приблизно за 1,5 Євро.
тут ржали розумники з "піша доступність" ШРТ
kingkongovets написав:
Бетон написав:И слышь, ты, вчений.
Мне глубоко чихать на то, как это выглядит для росии. Это наша проблема и то, что Кличко о ней прямо сказал, достойно уважения
давно помітив що чим нікчемніша людина, тим більше вона гонить на таких як Кличко
я ніколи не був з ним близько знайомим, лише пару раз випадково поспілкувався (одного разу просто на Трухановому, де і він і я катались на лісапетах), але памʼятаю його і його брата ще з 90х, коли і я і вони займалися в залі Золота перчатка на Заньковецької, людина за життя зробила і досягла того, що не під силу демчткам мільйонів отаких нікчем, має наукову ступінь, вільно розмовляє чотирма мовами,
навіки вписав себе в світову історію бокса, став успішним політиком і реально найкращим мером столиці, а тупорилі ні на що не здатні недоліки досі продовжують щось там варнякати про «боксера з відбитими мізками»
в дзеркало на себе краще подивіться, нікчеми жалюгідні
він рідною українською на суржике балакае
flyman написав:У старому фонді так і є, вікна без скла, добре якщо закрите картонкою.
На горищі, подібне, якщо не гірше.
Але винен Кличко, а не Голова ОСББ чи ЖЕКу.
одразу видно шо ти не киянин)
в старому фонді Києва вже давним давно встановили в місцях загального користування пластикові вікна за рахунок токійського протоколу)
Vadim_ написав: kingkongovets написав:
Бетон написав:И слышь, ты, вчений.
Мне глубоко чихать на то, как это выглядит для росии. Это наша проблема и то, что Кличко о ней прямо сказал, достойно уважения
давно помітив що чим нікчемніша людина, тим більше вона гонить на таких як Кличко
я ніколи не був з ним близько знайомим, лише пару раз випадково поспілкувався (одного разу просто на Трухановому, де і він і я катались на лісапетах), але памʼятаю його і його брата ще з 90х, коли і я і вони займалися в залі Золота перчатка на Заньковецької, людина за життя зробила і досягла того, що не під силу демчткам мільйонів отаких нікчем, має наукову ступінь, вільно розмовляє чотирма мовами,
навіки вписав себе в світову історію бокса, став успішним політиком і реально найкращим мером столиці, а тупорилі ні на що не здатні недоліки досі продовжують щось там варнякати про «боксера з відбитими мізками»
в дзеркало на себе краще подивіться, нікчеми жалюгідні
він рідною українською на суржике балакае
рідна в нього як у мене і у багатьох інших українців російська, а ти спробуй як він німецькою або англійською поспілкуватись
Додано: Вів 13 січ, 2026 15:01
kingkongovets ти пишеш про особисті досягнення Кличка, а можна з досягненнями для міста? Типу скільки станцій метро відкрито за кількість років при владі? Трохи конкретики. А 4-ма мовами зараз нікого не здивуєш.
BIGor написав:kingkongovets ти пишеш про особисті досягнення Кличка, а можна з досягненнями для міста? Типу скільки станцій метро відкрито за кількість років при владі? Трохи конкретики. А 4-ма мовами зараз нікого не здивуєш.
ти крім заїзжених штампів про метро ні на що не здатен?
самостійно думати досі не вмієш?
навчити людину, яка вчитись не хоче сама неможливо, але я все ж таки підкажу де і що шукати, якщо ти таке тупе, що нездатен це зробити самостійно:
розкажи скільки мостів, мостових переходів і розвʼязок відремонтовано і побудовано при Кличку?
і скільки побудували і відремонтували його попередники?
інфа відкрита - вперед!
а коли ти для себе відкриєш ці сокровенні знання я тобі розкажу що гуглити далі, там ще багато)
не ганьбись і не демонструй вкотре свою тупість і обмеженість, до речі яке відношення ти маєш до Києва? чому тебе так хвилюють наші проблеми, гастрік?
і чому взагалі більше всього Київ і його мера обсирають ті, кого це абсолютно не стосується, або хто понаїхав сюди кілька років томуі і справжнім киянином досі так і не став?
правду кажуть що з села людину вивезти набагато простіше, ніж те село з нього самого
зи: до речі похвались чого в житті досяг ти, небоксер з невідбитими мізками?)
ти ж навіть на власне житло заробити не здатен, ганьбисько жалюгідне)
