Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
  #<1 ... 12680126811268212683
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 09:55

  rjkz написав:
  Бетон написав:❗️Фактически, мы загружаемся в блэкаут. В отдельных городах (Ирпень, Буча, Гостомель), он уже наступил, — нардеп Колтунович

И что делать?


Думать о преимуществах малоэтажной застройки, где не нужен лифт, есть газ.

многоэтажка со своей крышной котельной — это компактная автономная система.
Сейчас новые жк с крышными котельными.
Ставится один генератор на дом, и он спокойно тянет:
котельную
циркуляционные насосы
автоматику
лифты (1,5–2 кВт на лифт — копейки)
В результате:
тепло есть
вода циркулирует
лифт работает

малоэтажная застройка.
Там тепло подаётся по земле:
длинные теплотрассы
десятки вводов
узлы учёта
задвижки
слабые места на каждом участке

Зачем растягивать это всё по земле? Что оно даст?
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 10:20

Бетон

лифты (1,5–2 кВт на лифт — копейки)


Підтверджую. На годину таке споживання.
Проте гена 100+ кВт має бути. І більшість часу працювати на 10-20% номіналу. Чи доцільно? І чи вміють так? Чи все ж буде палить паливо марно мінімум на 50% потужності .
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 15 січ, 2026 10:21, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 10:21

  Бетон написав:
  rjkz написав:
  Бетон написав:❗️Фактически, мы загружаемся в блэкаут. В отдельных городах (Ирпень, Буча, Гостомель), он уже наступил, — нардеп Колтунович

И что делать?


Думать о преимуществах малоэтажной застройки, где не нужен лифт, есть газ.

многоэтажка со своей крышной котельной — это компактная автономная система.
Сейчас новые жк с крышными котельными.
Ставится один генератор на дом, и он спокойно тянет:
котельную
циркуляционные насосы
автоматику
лифты (1,5–2 кВт на лифт — копейки)
В результате:
тепло есть
вода циркулирует
лифт работает

малоэтажная застройка.
Там тепло подаётся по земле:
длинные теплотрассы
десятки вводов
узлы учёта
задвижки
слабые места на каждом участке

Зачем растягивать это всё по земле? Что оно даст?

>>> Там тепло подаётся по земле:
Ну нет же! - на один "ЖК" строится одна микро-котельная на газу. Или вообще котел в каждую квартиру ставится.

>>> Зачем растягивать это всё по земле? Что оно даст?
Понятие "человейник" - не вчера придумали. Кому-то оно заходит. Кому-то наоборот - "меньше народу - больше кислороду" - нужно иметь возможность погулять по округе не толкаясь...
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 10:24

  Hotab написав:

лифты (1,5–2 кВт на лифт — копейки)


Підтверджую. На годину таке споживання.
Проте гена 100+ кВт має бути. І більшість часу працювати на 10-20% номіналу. Чи доцільно? І чи вміють так? Чи все ж буде палить паливо марно мінімум на 50% потужності .

Эшелонирование лет с 1000 назад, наверное, придумали. Батареи повышенной плотности (ака "не свинец") придумали лет 20 назад. -- можно и на палить...
