|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 січ, 2026 09:55
rjkz написав: Бетон написав:
❗️Фактически, мы загружаемся в блэкаут. В отдельных городах (Ирпень, Буча, Гостомель), он уже наступил, — нардеп Колтунович
И что делать?
Думать о преимуществах малоэтажной застройки, где не нужен лифт, есть газ.
многоэтажка со своей крышной котельной — это компактная автономная система.
Сейчас новые жк с крышными котельными.
Ставится один генератор на дом, и он спокойно тянет:
котельную
циркуляционные насосы
автоматику
лифты (1,5–2 кВт на лифт — копейки)
В результате:
тепло есть
вода циркулирует
лифт работает
малоэтажная застройка.
Там тепло подаётся по земле:
длинные теплотрассы
десятки вводов
узлы учёта
задвижки
слабые места на каждом участке
Зачем растягивать это всё по земле? Что оно даст?
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5915
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 485 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
Додано: Чет 15 січ, 2026 10:20
Бетон
лифты (1,5–2 кВт на лифт — копейки)
Підтверджую. На годину таке споживання.
Проте гена 100+ кВт має бути. І більшість часу працювати на 10-20% номіналу. Чи доцільно? І чи вміють так? Чи все ж буде палить паливо марно мінімум на 50% потужності .
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 15 січ, 2026 10:21, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17600
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2560 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Чет 15 січ, 2026 10:21
Бетон написав: rjkz написав: Бетон написав:
❗️Фактически, мы загружаемся в блэкаут. В отдельных городах (Ирпень, Буча, Гостомель), он уже наступил, — нардеп Колтунович
И что делать?
Думать о преимуществах малоэтажной застройки, где не нужен лифт, есть газ.
многоэтажка со своей крышной котельной — это компактная автономная система.
Сейчас новые жк с крышными котельными.
Ставится один генератор на дом, и он спокойно тянет:
котельную
циркуляционные насосы
автоматику
лифты (1,5–2 кВт на лифт — копейки)
В результате:
тепло есть
вода циркулирует
лифт работает
малоэтажная застройка.
Там тепло подаётся по земле:
длинные теплотрассы
десятки вводов
узлы учёта
задвижки
слабые места на каждом участке
Зачем растягивать это всё по земле? Что оно даст?
>>> Там тепло подаётся по земле:
Ну нет же! - на один "ЖК" строится одна микро-котельная на газу. Или вообще котел в каждую квартиру ставится.
>>> Зачем растягивать это всё по земле? Что оно даст?
Понятие "человейник" - не вчера придумали. Кому-то оно заходит. Кому-то наоборот - "меньше народу - больше кислороду" - нужно иметь возможность погулять по округе не толкаясь...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11271
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 15 січ, 2026 10:24
Hotab написав:Бетон
лифты (1,5–2 кВт на лифт — копейки)
Підтверджую. На годину таке споживання.
Проте гена 100+ кВт має бути. І більшість часу працювати на 10-20% номіналу. Чи доцільно? І чи вміють так? Чи все ж буде палить паливо марно мінімум на 50% потужності .
Эшелонирование лет с 1000 назад, наверное, придумали. Батареи повышенной плотности (ака "не свинец") придумали лет 20 назад. -- можно и на палить...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11271
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 15 січ, 2026 11:13
Hotab написав:Бетон
лифты (1,5–2 кВт на лифт — копейки)
Підтверджую. На годину таке споживання.
Проте гена 100+ кВт має бути. І більшість часу працювати на 10-20% номіналу. Чи доцільно? І чи вміють так? Чи все ж буде палить паливо марно мінімум на 50% потужності .
Логічніше інвертор і батареї і менш потужний гена для підзарядки якщо не вистачає
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37225
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8289 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 15 січ, 2026 11:15
Hotab написав:Бетон
лифты (1,5–2 кВт на лифт — копейки)
Підтверджую. На годину таке споживання.
Проте гена 100+ кВт має бути. І більшість часу працювати на 10-20% номіналу. Чи доцільно? І чи вміють так? Чи все ж буде палить паливо марно мінімум на 50% потужності .
Логічніше інвертор і батареї і менш потужний гена для підзарядки якщо не вистачає
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37225
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8289 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 15 січ, 2026 11:29
Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому закон про основні засади житлової політики (№12377). Документ скасовує Житловий кодекс 1983 року та закон про приватизацію державного житлового фонду.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5837
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 926 раз.
- Подякували: 646 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 15 січ, 2026 13:01
Дюрі-бачі написав:
Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому закон про основні засади житлової політики (№12377). Документ скасовує Житловий кодекс 1983 року та закон про приватизацію державного житлового фонду.
Я правда ще не читав новий, але загалом ще 35 років тому треба було це робити
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37225
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8289 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 15 січ, 2026 13:30
Faceless написав: Hotab написав:Бетон
лифты (1,5–2 кВт на лифт — копейки)
Підтверджую. На годину таке споживання.
Проте гена 100+ кВт має бути. І більшість часу працювати на 10-20% номіналу. Чи доцільно? І чи вміють так? Чи все ж буде палить паливо марно мінімум на 50% потужності .
Логічніше інвертор і батареї і менш потужний гена для підзарядки якщо не вистачає
Так, саме таку концепцію реалізували (поки не до кінця) в нашому ЖК
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17600
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2560 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Чет 15 січ, 2026 14:13
де той трололо подівся?
дуже хотів би зараз почути про його досвід з сонячними панелями, чи варто цим перейматися, чи ні?
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 12113
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2765 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25354
|17441753
|
|
|1380
|6861308
|
|
|3
|87407
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|