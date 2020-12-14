RSS
Чет 15 січ, 2026 15:34

  kingkongovets написав:де той трололо подівся?
дуже хотів би зараз почути про його досвід з сонячними панелями, чи варто цим перейматися, чи ні?

Странный критерий - "варто": если не жалко денег - и есть место для установки - "почему бы и нет". Если денег жалко, а свет особо не нужен (и не лень изредка на заправку заезжать) - "не варто"...
А так-то: на "военной" ветке патриот-бывший моряк - очень нахваливает.
Чет 15 січ, 2026 15:42

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

_hunter написав:Странный критерий - "варто": если не жалко денег - и есть место для установки - "почему бы и нет". Если денег жалко, а свет особо не нужен (и не лень изредка на заправку заезжать) - "не варто"...
А так-то: на "военной" ветке патриот-бывший моряк - очень нахваливает.
якщо ти особисто не купував і не користувався твоя думка не цікавить взагалі

балаболів тут і без тебе вистачає

не знаю хто там той моряк, а трололо людина адекватна та суперпродумана, його думці я довіряю
Чет 15 січ, 2026 17:00

  Faceless написав:
Hotab написав:Бетон

лифты (1,5–2 кВт на лифт — копейки)


Підтверджую. На годину таке споживання.
Проте гена 100+ кВт має бути. І більшість часу працювати на 10-20% номіналу. Чи доцільно? І чи вміють так? Чи все ж буде палить паливо марно мінімум на 50% потужності .
Логічніше інвертор і батареї і менш потужний гена для підзарядки якщо не вистачає

У нас так:

"Яку систему реалізуємо:
Інвертор+АКБ живить воду/ліфти/мзк/опалення і на тривалі відключення будемо купувати маленький генератор щоб підтримувати заряд АКБ і не витрачати купу грошей на пальне. Такий собі гібридний будинок.
принцип як у потягів і нових гібридних авто.
Окремо будемо компенсувати витрати на обслуговування генератора першого будинку в період опалювального сезону по гігакалоріям які отримав наш будинок, домовленості вже є."
Чет 15 січ, 2026 17:03

  kingkongovets написав:
_hunter написав:Странный критерий - "варто": если не жалко денег - и есть место для установки - "почему бы и нет". Если денег жалко, а свет особо не нужен (и не лень изредка на заправку заезжать) - "не варто"...
А так-то: на "военной" ветке патриот-бывший моряк - очень нахваливает.
якщо ти особисто не купував і не користувався твоя думка не цікавить взагалі

А какую "думку" ты услышать ожидал? -- с одной стороны записываешь затраты, с другой стороны "выгоды". Получилось больше 0 - "варто". Получилось меньше 0 - "не варто".
Каких-то неожиданных подводных камней - тут нет.
Чет 15 січ, 2026 17:05

  _hunter написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:❗️Фактически, мы загружаемся в блэкаут. В отдельных городах (Ирпень, Буча, Гостомель), он уже наступил, — нардеп Колтунович

И что делать?

Думать о преимуществах малоэтажной застройки, где не нужен лифт, есть газ.

многоэтажка со своей крышной котельной — это компактная автономная система.
Сейчас новые жк с крышными котельными.
Ставится один генератор на дом, и он спокойно тянет:
котельную
циркуляционные насосы
автоматику
лифты (1,5–2 кВт на лифт — копейки)
В результате:
тепло есть
вода циркулирует
лифт работает

малоэтажная застройка.
Там тепло подаётся по земле:
длинные теплотрассы
десятки вводов
узлы учёта
задвижки
слабые места на каждом участке

Зачем растягивать это всё по земле? Что оно даст?

>>> Там тепло подаётся по земле:
Ну нет же! - на один "ЖК" строится одна микро-котельная на газу. Или вообще котел в каждую квартиру ставится.

>>> Зачем растягивать это всё по земле? Что оно даст?
Понятие "человейник" - не вчера придумали. Кому-то оно заходит. Кому-то наоборот - "меньше народу - больше кислороду" - нужно иметь возможность погулять по округе не толкаясь...


Если у малоэтажного ЖК одна микро-котельная — это по сути та же схема, что и крышная котельная в высотке.
Насосы и автоматика всё равно зависят от электричества — без генератора не работает ни там, ни там.
Даже с микро-котельной тепло всё равно разводится по земле: больше вводов, больше сетей, больше точек отказа.
Компактная вертикальная система в этом смысле устойчивее.


Лично мне малоэтажки больше нравятся. Но тем не менее
Чет 15 січ, 2026 17:13

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

_hunter написав:А какую "думку" ты услышать ожидал? -- с одной стороны записываешь затраты, с другой стороны "выгоды". Получилось больше 0 - "варто". Получилось меньше 0 - "не варто".
Каких-то неожиданных подводных камней - тут нет.

ще раз гальмо:
я хотів почути думку людини, якіц я довіряю і в адекватності якої я впевнений

а твій порожній ділетантсько-теоретичний триндьож не цікавить, ти ж не шариш ніхрєна

тєряйся і не ганьбись
Чет 15 січ, 2026 17:15

  Бетон написав:
  _hunter написав:
  Бетон написав:многоэтажка со своей крышной котельной — это компактная автономная система.
Сейчас новые жк с крышными котельными.
Ставится один генератор на дом, и он спокойно тянет:
котельную
циркуляционные насосы
автоматику
лифты (1,5–2 кВт на лифт — копейки)
В результате:
тепло есть
вода циркулирует
лифт работает

малоэтажная застройка.
Там тепло подаётся по земле:
длинные теплотрассы
десятки вводов
узлы учёта
задвижки
слабые места на каждом участке

Зачем растягивать это всё по земле? Что оно даст?

>>> Там тепло подаётся по земле:
Ну нет же! - на один "ЖК" строится одна микро-котельная на газу. Или вообще котел в каждую квартиру ставится.

>>> Зачем растягивать это всё по земле? Что оно даст?
Понятие "человейник" - не вчера придумали. Кому-то оно заходит. Кому-то наоборот - "меньше народу - больше кислороду" - нужно иметь возможность погулять по округе не толкаясь...


Если у малоэтажного ЖК одна микро-котельная — это по сути та же схема, что и крышная котельная в высотке.
Насосы и автоматика всё равно зависят от электричества — без генератора не работает ни там, ни там.
Даже с микро-котельной тепло всё равно разводится по земле: больше вводов, больше сетей, больше точек отказа.
Компактная вертикальная система в этом смысле устойчивее.


Лично мне малоэтажки больше нравятся. Но тем не менее


>>> без генератора не работает ни там, ни там.
Мы все еще говорим о малоэтажной застройке Европы?

>>> больше вводов, больше сетей, больше точек отказа.
в каждом доме - один ввод. Т.е. тут паритет.

>>> Компактная вертикальная система в этом смысле устойчивее.
Я, кстати, соврал: прошелся по району - нет отдельного здания. Зато в подвале нашел комнату, куда толстая газовая труба входит :oops:
Так что и тут паритет.


>>> Лично мне малоэтажки больше нравятся. Но тем не менее
Этот спор не имеет особого смысла: вся Европа за исключением нескольких мегаполисов так живет - были бы тут реальные проблемы - давно бы в человейники попереезжали бы.
Чет 15 січ, 2026 17:17

  kingkongovets написав:
_hunter написав:А какую "думку" ты услышать ожидал? -- с одной стороны записываешь затраты, с другой стороны "выгоды". Получилось больше 0 - "варто". Получилось меньше 0 - "не варто".
Каких-то неожиданных подводных камней - тут нет.

ще раз гальмо:
я хотів почути думку людини, якіц я довіряю і в адекватності якої я впевнений

Так в личку пиши.
Еще раз повторяю: напрягись чуть (возможно не чуть) - и сформулируй вопрос, на который ответ узнать хочешь - если уж в публичное пространство писать решил :wink:
