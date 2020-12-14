|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 15 січ, 2026 21:26
Бетон написав: rjkz написав: Бетон написав:
❗️Фактически, мы загружаемся в блэкаут. В отдельных городах (Ирпень, Буча, Гостомель), он уже наступил, — нардеп Колтунович
И что делать?
Думать о преимуществах малоэтажной застройки, где не нужен лифт, есть газ.
многоэтажка со своей крышной котельной — это компактная автономная система.
Сейчас новые жк с крышными котельными.
Ставится один генератор на дом, и он спокойно тянет:
котельную
циркуляционные насосы
автоматику
лифты (1,5–2 кВт на лифт — копейки)
В результате:
тепло есть
вода циркулирует
лифт работает
малоэтажная застройка.
Там тепло подаётся по земле:
длинные теплотрассы
десятки вводов
узлы учёта
задвижки
слабые места на каждом участке
Зачем растягивать это всё по земле? Что оно даст?
Длинніе теплотрасі ето удел совка в самом ур** виде.
В Германии жил в трех домах.
9 етажка. Котел в подвале.
3 етажка. Котел-колонка в квартире.
5 етажка. Котельная во дворе. Обеспечивает 3 пятиєтажки. Растояние между домами 50 метров.
Такого что бі теплотраса грела землю или зимой откудато с люков шел пар никогда не видел.
Хомякоид
- Повідомлень: 2755
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3160 раз.
- Подякували: 459 раз.
1
Додано: Чет 15 січ, 2026 21:45
rjkz написав: pesikot написав: Бетон написав:
Всё вот в кучу навалили огромную и разгребай.
Ну причём здесь США.
США — это континент, а не страна в европейском смысле.
США континент ?
Не позорься так
А "Крым - это полуостров, который с четырех сторон омывается океаном".
Чего, Трампу можно, а Бетону нельзя?
Так Бетон активно топит за Трампа ...
Братья по неразуму ...
pesikot
- Повідомлень: 13112
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
