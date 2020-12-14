|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 січ, 2026 09:08
в НЙ взагалі парове опалення, хто б оце казав бл
а на півдні Європи і наприклад в Японії взагалі ніякого опалення в житлі нема і там на наш погляд взимку екстрім за допомогою маси еклектроопалювальних приладів і ад адський, особливо з нашою звичкою натопити грубку по-максимуму і ходити взимку по хаті босим і в трусах при +25, а у тих же німців наприклад +16 то вже норм
в центральному опаленні максимальна вада це якраз втрати при транспортуванні через диряві мережі, колись побудовані ногами ще при совку, вони звичайно поступово змінюються і перекладаються, але їх занадто багато щоб мати можливість швидко замінити їх усі
я ще в 2013 році через законну схему і оплачувану поміч робітників тепленерго позбавився на усіх обʼєктах від центрального опалення і гвп, куплені після 2013го теж вже не підключав і повністю перейшов на електроопалення, яке хоч і значно подорожчало з того часу, але все одно менше за ті космічні рахунки, які виставляє зараз теплоенерго, бо основні терпіли, на яких зписують левову долю втрат - це якраз власники і орендарі нежитлових приміщень з центральним опаленням, де ніякі лічильнки ані на гвп ані на цо не діють
kingkongovets
Повідомлень: 12118
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2765 раз.
2
Додано: П'ят 16 січ, 2026 09:09
В Киеве у людей в старом фонде элементарно вентиляция не работает, лампочку в подъезде заменить некому — а вы обсуждаете сложные автономные котельные и индивидуальное обслуживание.
Централизованное отопление у нас появилось не от хорошей жизни, а как социальная система: чтобы массово отапливать жильё при бедном населении, которое физически не может обслуживать котлы, насосы, автоматику и аварии.
Когда пенсия — условные 50–100 долларов.
25 этажей - условно 250 квартир это скорее всего минимум, необходимый для обслуживания своей котельной, ремонта лифтов, насосов, аатоматики и т.д.
В Варшаве квартплата 600 злотых (6600 грн), там 7 этажей.
В Киеве - 1100 грн, 25 этажей
Бетон
Повідомлень: 5919
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 487 раз.
3
2
2
Додано: П'ят 16 січ, 2026 09:25
Бетон
ладно отопление, там сложно играться, переподключать все эти батареи, котельные ставить и тд
но какого хрена до сих пор центральная горячая вода существует, мне не понятно. ей пользоваться невозможно, постоянно то нету, то надо спустить литров 100, чтобы наконец пошла горячая вода, то температура как у холодной.
какие там потери, я даже не знаю.
и постоянная возня со счетчиками, показаниями, начислениями и тд
smdtranz
Повідомлень: 746
З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 132 раз.
1
Додано: П'ят 16 січ, 2026 09:33
до речі з такою погодою як от сьогодні від сонячних панелей ще може бути хоча б якийсь сенс, але загалом восени і взимку небо затягнуто сірими хмарами, сонце низьке і вони майже нічого не генерують, та ще і в ці короткі світові дні
kingkongovets
Повідомлень: 12118
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2765 раз.
2
Додано: П'ят 16 січ, 2026 10:38
smdtranz написав:Бетон
ладно отопление, там сложно играться, переподключать все эти батареи, котельные ставить и тд
но какого хрена до сих пор центральная горячая вода существует, мне не понятно. ей пользоваться невозможно, постоянно то нету, то надо спустить литров 100, чтобы наконец пошла горячая вода, то температура как у холодной.
какие там потери, я даже не знаю.
и постоянная возня со счетчиками, показаниями, начислениями и тд
Це та ще тема для холівару.
Я вже котрий рік її спостерігаю в чаті одного ЖК, де є прихильники додати ГВП, щоб була альтернатива (наприклад зараз при блекаутах бойлери не працюють, а ГВП працює і вода гаряча є), інші - що то марні переплати
Ситуація з ГВП сильно різниця від будинку до будинку, десь реально ледь тепла і зливати треба хвилин 10, а десь постійно гаряча
Але щодо ефективності самої системи ГВП тут думаю нема чого й сперечатися, там як не утеплюй але цілорічно ганяти гарячу воду на десятки кілометрів - марнотратсво ще те
Faceless
Повідомлень: 37231
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8289 раз.
4
9
3
Додано: П'ят 16 січ, 2026 11:45
️Деяким багатоповерхівкам не відключатимуть світло: рішення стосовно віднесення будинків з електричним опаленням до критичної інфраструктури прийнятті і оформленні протокольно.
Найближчим часом ці будинки не будуть вимикати. За виключенням аварійних ситуацій, повідомляє Шмигаль.
kingkongovets
Повідомлень: 12118
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2765 раз.
2
Додано: П'ят 16 січ, 2026 13:08
Ірина_
Повідомлень: 5309
З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1179 раз.
- Подякували: 2082 раз.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 15:12
smdtranz написав:Бетон
ладно отопление, там сложно играться, переподключать все эти батареи, котельные ставить и тд
но какого хрена до сих пор центральная горячая вода существует
, мне не понятно. ей пользоваться невозможно, постоянно то нету, то надо спустить литров 100, чтобы наконец пошла горячая вода, то температура как у холодной.
какие там потери, я даже не знаю.
и постоянная возня со счетчиками, показаниями, начислениями и тд
где?
в Днепре она закончилась на правом берегу, почти везде, где то в 2001 году и больше не появлялась
Vadim_
Повідомлень: 4498
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 641 раз.
- Подякували: 525 раз.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 15:13
Vadim_
где?
В Днепре..
А яка назва гілки?
Hotab
Повідомлень: 17614
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2560 раз.
6
6
4
Додано: П'ят 16 січ, 2026 15:18
kingkongovets написав:
до речі з такою погодою як от сьогодні від сонячних панелей
ще може бути хоча б якийсь сенс, але загалом восени і взимку небо затягнуто сірими хмарами, сонце низьке і вони майже нічого не генерують, та ще і в ці короткі світові дні
смотря сколько ві потребляете , па багатому или экономно ,не ну эсли у вас ээ котёл отопления и г вода то не надо было верить плюшкам от ахметки, газ
п.с. коли розхмарилось і з'явилось сонце , мені вистачає
Vadim_
Повідомлень: 4498
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 641 раз.
- Подякували: 525 раз.
