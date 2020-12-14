|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 січ, 2026 09:08
в НЙ взагалі парове опалення, хто б оце казав бл
а на півдні Європи і наприклад в Японії взагалі ніякого опалення в житлі нема і там на наш погляд взимку екстрім за допомогою маси еклектроопалювальних приладів і ад адський, особливо з нашою звичкою натопити грубку по-максимуму і ходити взимку по хаті босим і в трусах при +25, а у тих же німців наприклад +16 то вже норм
в центральному опаленні максимальна вада це якраз втрати при транспортуванні через диряві мережі, колись побудовані ногами ще при совку, вони звичайно поступово змінюються і перекладаються, але їх занадто багато щоб мати можливість швидко замінити їх усі
я ще в 2013 році через законну схему і оплачувану поміч робітників тепленерго позбавився на усіх обʼєктах від центрального опалення і гвп, куплені після 2013го теж вже не підключав і повністю перейшов на електроопалення, яке хоч і значно подорожчало з того часу, але все одно менше за ті космічні рахунки, які виставляє зараз теплоенерго, бо основні терпіли, на яких зписують левову долю втрат - це якраз власники і орендарі нежитлових приміщень з центральним опаленням, де ніякі лічильнки ані на гвп ані на цо не діють
2
Додано: П'ят 16 січ, 2026 09:09
В Киеве у людей в старом фонде элементарно вентиляция не работает, лампочку в подъезде заменить некому — а вы обсуждаете сложные автономные котельные и индивидуальное обслуживание.
Централизованное отопление у нас появилось не от хорошей жизни, а как социальная система: чтобы массово отапливать жильё при бедном населении, которое физически не может обслуживать котлы, насосы, автоматику и аварии.
Когда пенсия — условные 50–100 долларов.
25 этажей - условно 250 квартир это скорее всего минимум, необходимый для обслуживания своей котельной, ремонта лифтов, насосов, аатоматики и т.д.
В Варшаве квартплата 600 злотых (6600 грн), там 7 этажей.
В Киеве - 1100 грн, 25 этажей
3
2
2
Додано: П'ят 16 січ, 2026 09:25
Бетон
ладно отопление, там сложно играться, переподключать все эти батареи, котельные ставить и тд
но какого хрена до сих пор центральная горячая вода существует, мне не понятно. ей пользоваться невозможно, постоянно то нету, то надо спустить литров 100, чтобы наконец пошла горячая вода, то температура как у холодной.
какие там потери, я даже не знаю.
и постоянная возня со счетчиками, показаниями, начислениями и тд
1
Додано: П'ят 16 січ, 2026 09:33
до речі з такою погодою як от сьогодні від сонячних панелей ще може бути хоча б якийсь сенс, але загалом восени і взимку небо затягнуто сірими хмарами, сонце низьке і вони майже нічого не генерують, та ще і в ці короткі світові дні
2
Додано: П'ят 16 січ, 2026 10:38
smdtranz написав:Бетон
ладно отопление, там сложно играться, переподключать все эти батареи, котельные ставить и тд
но какого хрена до сих пор центральная горячая вода существует, мне не понятно. ей пользоваться невозможно, постоянно то нету, то надо спустить литров 100, чтобы наконец пошла горячая вода, то температура как у холодной.
какие там потери, я даже не знаю.
и постоянная возня со счетчиками, показаниями, начислениями и тд
Це та ще тема для холівару.
Я вже котрий рік її спостерігаю в чаті одного ЖК, де є прихильники додати ГВП, щоб була альтернатива (наприклад зараз при блекаутах бойлери не працюють, а ГВП працює і вода гаряча є), інші - що то марні переплати
Ситуація з ГВП сильно різниця від будинку до будинку, десь реально ледь тепла і зливати треба хвилин 10, а десь постійно гаряча
Але щодо ефективності самої системи ГВП тут думаю нема чого й сперечатися, там як не утеплюй але цілорічно ганяти гарячу воду на десятки кілометрів - марнотратсво ще те
4
9
3
Додано: П'ят 16 січ, 2026 11:45
️Деяким багатоповерхівкам не відключатимуть світло: рішення стосовно віднесення будинків з електричним опаленням до критичної інфраструктури прийнятті і оформленні протокольно.
Найближчим часом ці будинки не будуть вимикати. За виключенням аварійних ситуацій, повідомляє Шмигаль.
2
Додано: П'ят 16 січ, 2026 13:08
Додано: П'ят 16 січ, 2026 15:18
kingkongovets написав:
до речі з такою погодою як от сьогодні від сонячних панелей
ще може бути хоча б якийсь сенс, але загалом восени і взимку небо затягнуто сірими хмарами, сонце низьке і вони майже нічого не генерують, та ще і в ці короткі світові дні
смотря сколько ві потребляете , па багатому или экономно ,не ну эсли у вас ээ котёл отопления и г вода то не надо было верить плюшкам от ахметки, газ
п.с. коли розхмарилось і з'явилось сонце , мені вистачає
Додано: П'ят 16 січ, 2026 18:19
Хомякоид
Юрта незламності в парке напротив красного корпуса универа Шевченка стоит уже несколько лет. на крыше старлинк, вроде подгон от посольства Казахстана
в них кочевники жили при -40 веками, и норм было. они знают в этом толк, надо опыт усваивать
1
Додано: П'ят 16 січ, 2026 19:35
піддам трохи паніки :
«Професійне управління багатоквартирними будинками: міф, який розбився об київську зиму
Події цієї зими остаточно оголили одну з найнебезпечніших проблем українських міст — відсутність професійного управління житловим фондом.
Київ після масованих обстрілів отримав тисячі будинків без опалення, але реальна катастрофа сталася не через ракети — а через непрофесійність управління.
Коли зникло тепло, у більшості будинків не було виконано базову аварійну процедуру — злив теплоносія із систем опалення.
Результат — масове замерзання стояків, батарей, внутрішньобудинкових мереж. Труби полопались. Системи знищені.
І тепер тисячі будинків — фактично непридатні для проживання.
Це не просто форс-мажор. Це управлінський провал
У всіх європейських країнах і навіть у воєнних протоколах є чітке правило:
> Якщо теплопостачання зупиняється більш ніж на 24–48 годин — система повинна бути або переведена у циркуляцію, або злита.
Це елементарна технічна норма.
Її не виконали ані ОСББ, ані керуючі компанії, ані муніципальні ЖЕКи.
Чому?
Бо 90% “управління” будинками в Києві — це:
люди без інженерної освіти
без аварійних планів
без відповідальності
без контролю
ОСББ часто існують лише на папері.
Управляючі компанії — це касири, а не менеджери інфраструктури.
Масштаб катастрофи значно більший, ніж здається
Зараз ми маємо:
Сотні, можливо тисячі будинків з розмороженими системами
знищені стояки, батареї, теплові пункти
залиті квартири
зруйновані міжповерхові перекриття
Це не поточний ремонт.
Це — капітальна реконструкція внутрішніх систем будинків.
На кожен будинок:
від кількох мільйонів до десятків мільйонів гривень
від 3 до 12 місяців робіт
виселення людей або проживання без опалення
Фактично — тисячі родин можуть втратити можливість жити у своїх квартирах на роки.
Чому так сталося насправді
Бо в Україні немає інституту професійного управителя житловим фондом.
Є:
“голова ОСББ” без освіти
“керуюча компанія” без відповідальності
місто, яке переклало все на мешканців
Але багатоквартирний будинок — це складний інженерний об’єкт, а не під’їзд із домофоном.
Це:
теплові системи
гідравліка
тиск
автоматика
аварійні режими
Це має управляти сертифікований технічний оператор, а не сусід з 3 поверху.
Що потрібно робити
Після цієї зими країна повинна прийняти жорсткі рішення:
1. Ліцензування управителів багатоквартирних будинків
Без інженерів, диспетчерів і аварійних планів — заборона на управління.
2. Відповідальність ОСББ та керуючих компаній за технічні збитки
Не злив систему → відшкодовуєш ремонт.
3. Обов’язкові аварійні протоколи воєнного часу
Як діяти при зупинці тепла, світла, води.
4. Створення міських фондів капітального відновлення будинків
Бо люди фізично не потягнуть мільйони гривень на ремонт.
Висновок
Цієї зими зруйнувались не тільки труби.
Зруйнувався міф про те, що ОСББ та “ринок управління” вирішили проблему житла.
Київ отримав холодні батареї не тільки через війну а через непрофесійність і безвідповідальність системи управління житловим фондом.
І якщо це не змінити — наступна зима буде ще страшнішою.»
Олег Попенко
голова спілки споживачів комунальних послуг України
2
