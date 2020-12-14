Додано: П'ят 16 січ, 2026 19:35

Професійне управління багатоквартирними будинками: міф, який розбився об київську зиму



Події цієї зими остаточно оголили одну з найнебезпечніших проблем українських міст — відсутність професійного управління житловим фондом.

Київ після масованих обстрілів отримав тисячі будинків без опалення, але реальна катастрофа сталася не через ракети — а через непрофесійність управління.



Коли зникло тепло, у більшості будинків не було виконано базову аварійну процедуру — злив теплоносія із систем опалення.

Результат — масове замерзання стояків, батарей, внутрішньобудинкових мереж. Труби полопались. Системи знищені.



І тепер тисячі будинків — фактично непридатні для проживання.



Це не просто форс-мажор. Це управлінський провал



У всіх європейських країнах і навіть у воєнних протоколах є чітке правило:



> Якщо теплопостачання зупиняється більш ніж на 24–48 годин — система повинна бути або переведена у циркуляцію, або злита.



Це елементарна технічна норма.

Її не виконали ані ОСББ, ані керуючі компанії, ані муніципальні ЖЕКи.



Чому?



Бо 90% “управління” будинками в Києві — це:



люди без інженерної освіти



без аварійних планів



без відповідальності



без контролю



ОСББ часто існують лише на папері.

Управляючі компанії — це касири, а не менеджери інфраструктури.



Масштаб катастрофи значно більший, ніж здається



Зараз ми маємо:



Сотні, можливо тисячі будинків з розмороженими системами



знищені стояки, батареї, теплові пункти



залиті квартири



зруйновані міжповерхові перекриття



Це не поточний ремонт.

Це — капітальна реконструкція внутрішніх систем будинків.



На кожен будинок:



від кількох мільйонів до десятків мільйонів гривень



від 3 до 12 місяців робіт



виселення людей або проживання без опалення



Фактично — тисячі родин можуть втратити можливість жити у своїх квартирах на роки.



Чому так сталося насправді



Бо в Україні немає інституту професійного управителя житловим фондом.



Є:



“голова ОСББ” без освіти



“керуюча компанія” без відповідальності



місто, яке переклало все на мешканців



Але багатоквартирний будинок — це складний інженерний об’єкт, а не під’їзд із домофоном.



Це:



теплові системи



гідравліка



тиск



автоматика



аварійні режими



Це має управляти сертифікований технічний оператор, а не сусід з 3 поверху.



Що потрібно робити



Після цієї зими країна повинна прийняти жорсткі рішення:



1. Ліцензування управителів багатоквартирних будинків

Без інженерів, диспетчерів і аварійних планів — заборона на управління.



2. Відповідальність ОСББ та керуючих компаній за технічні збитки

Не злив систему → відшкодовуєш ремонт.



3. Обов’язкові аварійні протоколи воєнного часу

Як діяти при зупинці тепла, світла, води.



4. Створення міських фондів капітального відновлення будинків

Бо люди фізично не потягнуть мільйони гривень на ремонт.



Висновок



Цієї зими зруйнувались не тільки труби.

Зруйнувався міф про те, що ОСББ та “ринок управління” вирішили проблему житла.



Київ отримав холодні батареї не тільки через війну а через непрофесійність і безвідповідальність системи управління житловим фондом.



І якщо це не змінити — наступна зима буде ще страшнішою.



Олег Попенко

голова спілки споживачів комунальних послуг України