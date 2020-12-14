RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12685126861268712688>
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 22:59

правило Трибеки

  Бетон написав:Краще перебздіть ніж недобздіти.
Попереду люті морози.
А після очікуваного обстрілу, невідомо, що буде

дорожай, (щоб не відбувалося а КРЖН будєттокадаражать)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42119
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 23:03

  flyman написав:
  Бетон написав:Краще перебздіть ніж недобздіти.
Попереду люті морози.
А після очікуваного обстрілу, невідомо, що буде

дорожай, (щоб не відбувалося а КРЖН будєттокадаражать)

Нахалбуди в підвалах подорожчали?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17619
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2560 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 08:21

  flyman написав:
  Бетон написав:Краще перебздіть ніж недобздіти.
Попереду люті морози.
А після очікуваного обстрілу, невідомо, що буде

дорожай, (щоб не відбувалося а КРЖН будєттокадаражать)

100%, буде даражай.
Європа дає гроші самостійним корупціонерам. Частина грошей вспливають на Кржн, частина повертається в Європу.
Знову ж, укро-біженці "бідують"

"🇨🇭 Володів Porsche та здійснював дорогі подорожі: у Швейцарії суд зобов’язав українця повернути всі отримані соцвиплати

Зазначається, що 40-річний українець прибув до Швейцарії влітку 2022 року та почав отримувати соціальну допомогу.

Проте в результаті розслідування з'ясувалося, що українець володіє автомобілем Porsche вартістю близько 37 тисяч швейцарських франків. Крім цього, отримувач соціальної допомоги здійснив кілька поїздок до Австрії, Франції, Італії, Німеччини, Португалії, Бельгії та Люксембургу.

Суд зобов'язав біженця з України повернути 67 тис. франків соціальної фінансової допомоги, які він отримував."

Якщо норм вжучити українську быдлячу Ыліту, то там знайдуться гроші ще на одну українську армію і на дві ракетних програми (справжніх ракетних програми, а не шоу від міндич-шуфрич-зеленських). Ну і російських паспортів півмільйона буде, у чиновників на посадах.

Беззубість, неефективність, популізм, корумпованість і нездатність щось організувати ур** Ыліти - зашкалює,за будь якими мірками
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23300
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1786 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 09:40

У Києві менше 10% будиків з модернізованими теплопунктами і резервними джерелами струму для них.


Добре підготувались до зими. Йшов 5 рік війни.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2756
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3163 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 09:58

  Hotab написав:
  flyman написав:
  Бетон написав:Краще перебздіть ніж недобздіти.
Попереду люті морози.
А після очікуваного обстрілу, невідомо, що буде

дорожай, (щоб не відбувалося а КРЖН будєттокадаражать)

Нахалбуди в підвалах подорожчали?

Любой нахалбуд с подведённым газом, ну или генератором, спионеренным с баз ЗГВ или ремонтных мастерских, и ещё лучше мангалом, а то и руццкой печью во дворе, стоит поболе высотки с размёрзшейся системой отопления и водоснабжения.
И не хвались тем, что в кампусе у вас пока! со всем этим норм.
Зиму 41 года в Киеве с минус 30 пережили далеко не высотки. :!:
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5623
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 10:16

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

а всі звернули увагу, що більше всього тут переймаються проблемами Києва і показово турбуються про киян саме іногородні, бігунці, гастарбайтери, емігранти, та ті хто до Києва взагалі не мають відношення?

я цю тему давно в фб прохавав - як тільки бачу зрадойобский допис чи камент про ситуацію в Києві або накид на Кличка - одразу дивлюсь профіль, а там - або місце проживання інше українське місто чи
взагалі закордон, або профіль закритий
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12123
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2766 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 11:15

Стамбульські розповіді

kingkongovets
Їм вже і тему окрему створили, ні. Сюди! Розказувати як у нас тут буде чи має бути
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17619
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2560 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 11:28

  Хомякоид написав:У Києві менше 10% будиків з модернізованими теплопунктами і резервними джерелами струму для них.


Добре підготувались до зими. Йшов 5 рік війни.

Ха!
Українська псевдоеліта - це слуги Австро-Угорської та Російської імперії, які вміють служити комусь старшому і красти. Служити зараз нікому, бо самостійні. Зате без нагляду, без контролю - злодійство, корупція і тупість чиновників з 1991, на рівні Африки!
Востаннє редагувалось Frant в Суб 17 січ, 2026 11:33, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23300
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1786 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 11:32

  kingkongovets написав:а всі звернули увагу, що більше всього тут переймаються проблемами Києва і показово турбуються про киян саме іногородні, бігунці, гастарбайтери, емігранти, та ті хто до Києва взагалі не мають відношення?

я цю тему давно в фб прохавав - як тільки бачу зрадойобский допис чи камент про ситуацію в Києві або накид на Кличка - одразу дивлюсь профіль, а там - або місце проживання інше українське місто чи
взагалі закордон, або профіль закритий

Тому що корінним киянам, недорощеним мульйонерам, примітивним чиновникам - проблеми Києва абсолютно пофіг.
Ці люди пройшли негативну селекцію, зазвичай бувші трієшники, які добре вміють дерибанити, обіцяти, давати хабарі і красти. Це характерні ознаки самостійників.

Судова система України - по факту, не життєздатна. Тому все є так, як є.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 17 січ, 2026 11:36, всього редагувалось 3 разів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23300
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1786 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 11:32

  Hotab написав:Їм вже і тему окрему створили, ні. Сюди! Розказувати як у нас тут буде чи має бути

ви киянин по народженню?
чі просто були в ає Бориспіль чі наразі винаймаєте кавалірку?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4508
З нами з: 23.05.14
Подякував: 642 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12685126861268712688>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17448641
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6863148
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 87596
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.