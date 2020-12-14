Додано: Суб 17 січ, 2026 13:19

Frant написав: Хомякоид написав: У Києві менше 10% будиків з модернізованими теплопунктами і резервними джерелами струму для них.





Державна програма теплоізоляції старого фонду в Києві - вона або відсутня, або не виконується, або ж робиться в режимі окозамилювання.

В Словаччині, всі старі "хрущовки" (чотириповерхові) - всі обшиті пінопластом чи мінватою. Війни у них немає, а про енергоефективність дбають. На відміну від самостійних чиновників, які нездатні до ефективного управління.



У самостійних керманичів - надлишок газу і електроенергії, донині. Безлад, хаос і корупція насамперед в головах. Воістину, страна крєпкіх бесхозяйствєнніков.

Все як у їхніх ментальних колег, російських чиновників.



Доки тут не почнуться посадки вищих чиновників на 10+ років з конфіскацією майна - жодних змін не буде!

Схоже, що це буде робити нова влада. Недарма юзіки і тузіки зеленського вже пригрвли собі місця в Ізраїлі та ЄС. Державна програма теплоізоляції старого фонду в Києві - вона або відсутня, або не виконується, або ж робиться в режимі окозамилювання.В Словаччині, всі старі "хрущовки" (чотириповерхові) - всі обшиті пінопластом чи мінватою. Війни у них немає, а про енергоефективність дбають. На відміну від самостійних чиновників, які нездатні до ефективного управління.У самостійних керманичів - надлишок газу і електроенергії, донині. Безлад, хаос і корупція насамперед в головах. Воістину, страна крєпкіх бесхозяйствєнніков.Все як у їхніх ментальних колег, російських чиновників.Доки тут не почнуться посадки вищих чиновників на 10+ років з конфіскацією майна - жодних змін не буде!Схоже, що це буде робити нова влада. Недарма юзіки і тузіки зеленського вже пригрвли собі місця в Ізраїлі та ЄС.

А при чому тут влада до обов’язків власників будинку самостійно вирішувати проблеми майна, яке їм належить? Більшість людей з совковим менталітетом, які впевнені, що власність, це тільки їхня квартира, а за все інше повинна дбати держава/місцева влада. Більше того, існують програми 70% на 30% і т.д., і якщо більшість власників будинку при томі, то вирішують проблеми. Але більшість власників, особливо старий фонд не бажають нічого робити, потім розказують, що всі винні, крім них самих.І саме цікаве. За кордоном дійсно утепляють будинки, але рахунки виставляють власникам квартир. Якщо рахунок не оплатив вел ком на вихід і твоя власність на аукціон. А у нас далеко не кожен платить навіть комунальні.Я спостерігаю, за будинком моїх родичів на харківському масиві. Панелька. Депутат Київради опікується цим будинком. Замінив на шару ліфти, замінив вікна на пластик, зробив ремонт вхідні групи, замінив двері на всіх поверхах і т.д. І що? Бачу повну деградацію будинку. Доводчики вкрали, ліфти потрощили і т.д. Тому що все на шару ніхто з власників копійки не заплатив. Люмпени вони і в Африці люмпени))Вважаю що держава не повинна була дозволяти приватизацію квартир. Це була велика помилка. За кордоном ніякої приватизації не було, тому за старий фонд опікується держава, як власник. У більшості будинків, у яких власники купували, а не отримали на шару від держави квартири проблеми вирішуються зборами власників.