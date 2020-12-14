|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 січ, 2026 22:59
Бетон написав:
Краще перебздіть ніж недобздіти.
Попереду люті морози.
А після очікуваного обстрілу, невідомо, що буде
дорожай, (щоб не відбувалося а КРЖН будєттокадаражать)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42121
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1625 раз.
- Подякували: 2874 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: П'ят 16 січ, 2026 23:03
flyman написав: Бетон написав:
Краще перебздіть ніж недобздіти.
Попереду люті морози.
А після очікуваного обстрілу, невідомо, що буде
дорожай, (щоб не відбувалося а КРЖН будєттокадаражать)
Нахалбуди в підвалах подорожчали?
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17620
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2560 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Суб 17 січ, 2026 10:16
а всі звернули увагу, що більше всього тут переймаються проблемами Києва і показово турбуються про киян саме іногородні, бігунці, гастарбайтери, емігранти, та ті хто до Києва взагалі не мають відношення?
я цю тему давно в фб прохавав - як тільки бачу зрадойобский допис чи камент про ситуацію в Києві або накид на Кличка - одразу дивлюсь профіль, а там - або місце проживання інше українське місто чи
взагалі закордон, або профіль закритий
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 12123
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2766 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 17 січ, 2026 13:19
Frant написав: Хомякоид написав:
У Києві менше 10% будиків з модернізованими теплопунктами і резервними джерелами струму для них.
Добре підготувались до зими. Йшов 5 рік війни.
Державна програма теплоізоляції старого фонду в Києві - вона або відсутня, або не виконується, або ж робиться в режимі окозамилювання.
В Словаччині, всі старі "хрущовки" (чотириповерхові) - всі обшиті пінопластом чи мінватою. Війни у них немає, а про енергоефективність дбають. На відміну від самостійних чиновників, які нездатні до ефективного управління.
У самостійних керманичів - надлишок газу і електроенергії, донині. Безлад, хаос і корупція насамперед в головах. Воістину, страна крєпкіх бесхозяйствєнніков.
Все як у їхніх ментальних колег, російських чиновників.
Доки тут не почнуться посадки вищих чиновників на 10+ років з конфіскацією майна - жодних змін не буде!
Схоже, що це буде робити нова влада. Недарма юзіки і тузіки зеленського вже пригрвли собі місця в Ізраїлі та ЄС.
А при чому тут влада до обов’язків власників будинку самостійно вирішувати проблеми майна, яке їм належить? Більшість людей з совковим менталітетом, які впевнені, що власність, це тільки їхня квартира, а за все інше повинна дбати держава/місцева влада. Більше того, існують програми 70% на 30% і т.д., і якщо більшість власників будинку при томі, то вирішують проблеми. Але більшість власників, особливо старий фонд не бажають нічого робити, потім розказують, що всі винні, крім них самих.
І саме цікаве. За кордоном дійсно утепляють будинки, але рахунки виставляють власникам квартир. Якщо рахунок не оплатив вел ком на вихід і твоя власність на аукціон. А у нас далеко не кожен платить навіть комунальні.
Я спостерігаю, за будинком моїх родичів на харківському масиві. Панелька. Депутат Київради опікується цим будинком. Замінив на шару ліфти, замінив вікна на пластик, зробив ремонт вхідні групи, замінив двері на всіх поверхах і т.д. І що? Бачу повну деградацію будинку. Доводчики вкрали, ліфти потрощили і т.д. Тому що все на шару ніхто з власників копійки не заплатив. Люмпени вони і в Африці люмпени))
Вважаю що держава не повинна була дозволяти приватизацію квартир. Це була велика помилка. За кордоном ніякої приватизації не було, тому за старий фонд опікується держава, як власник. У більшості будинків, у яких власники купували, а не отримали на шару від держави квартири проблеми вирішуються зборами власників.
Востаннє редагувалось reus
в Суб 17 січ, 2026 13:38, всього редагувалось 1 раз.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4563
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 1499 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 17 січ, 2026 14:50
Заїхав зранку на один з опорних пунктів тепловиків, звідки бригади виїжджають на ремонт і відновлення тепломереж та котелень.
Комунальники працюють цілодобово. Подякував їм за працю.
Без тепла наразі близько 50 будинків з 6 000, що залишалися без теплопостачання після атаки ворога на критичну інфраструктуру Києва 9 січня.
Міські служби продовжують 24/7 відновлювати пошкоджену ворогом інфраструктуру, щоб забезпечити киян необхідними послугами.
t.me/vitaliy_klitschko/6023
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13134
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 17 січ, 2026 18:29
reus написав: Frant написав: Хомякоид написав:
Добре підготувались до зими. Йшов 5 рік війни.
Державна програма теплоізоляції старого фонду в Києві - вона або відсутня, або не виконується, або ж робиться в режимі окозамилювання.
В Словаччині, всі старі "хрущовки" (чотириповерхові) - всі обшиті пінопластом чи мінватою. Війни у них немає, а про енергоефективність дбають. На відміну від самостійних чиновників, які нездатні до ефективного управління.
У самостійних керманичів - надлишок газу і електроенергії, донині. Безлад, хаос і корупція насамперед в головах. Воістину, страна крєпкіх бесхозяйствєнніков.
Все як у їхніх ментальних колег, російських чиновників.
Доки тут не почнуться посадки вищих чиновників на 10+ років з конфіскацією майна - жодних змін не буде!
Схоже, що це буде робити нова влада. Недарма юзіки і тузіки зеленського вже пригрвли собі місця в Ізраїлі та ЄС.
А при чому тут влада до обов’язків власників будинку самостійно вирішувати проблеми майна, яке їм належить? Більшість людей з совковим менталітетом, які впевнені, що власність, це тільки їхня квартира, а за все інше повинна дбати держава/місцева влада. Більше того, існують програми 70% на 30% і т.д., і якщо більшість власників будинку при томі, то вирішують проблеми. Але більшість власників, особливо старий фонд не бажають нічого робити, потім розказують, що всі винні, крім них самих.
І саме цікаве. За кордоном дійсно утепляють будинки, але рахунки виставляють власникам квартир. Якщо рахунок не оплатив вел ком на вихід і твоя власність на аукціон. А у нас далеко не кожен платить навіть комунальні.
Я спостерігаю, за будинком моїх родичів на харківському масиві. Панелька. Депутат Київради опікується цим будинком. Замінив на шару ліфти, замінив вікна на пластик, зробив ремонт вхідні групи, замінив двері на всіх поверхах і т.д. І що? Бачу повну деградацію будинку. Доводчики вкрали, ліфти потрощили і т.д. Тому що все на шару ніхто з власників копійки не заплатив. Люмпени вони і в Африці люмпени))
Вважаю що держава не повинна була дозволяти приватизацію квартир. Це була велика помилка. За кордоном ніякої приватизації не було, тому за старий фонд опікується держава, як власник. У більшості будинків, у яких власники купували, а не отримали на шару від держави квартири проблеми вирішуються зборами власників.
У всьому винний нароТ, звісно. Не хоче він витрачати свої гроші на теплоізоляцію! Йому краще ці гроші прогуляти, пробухати або прокурити.
Але держава, в обличчі укро-чиновників - вона повинна вказувати нароТу, що робити? Повинна насильно утеплювати будинки і виставляти рахунки нароТу, чи ні?
Якщо ні, навіщо така держава потрібна?
Ещё раз. У меня давно сложилось ощущение, что никто ничего не экономит! Даже СССР формально проводил программы экономии ресурсов, типа лозунга Л.И. Брежнева "Экономика должна быть экономной!"
В самостийной же Украине доныне избыток дешеврй электроэнергии, дешёвого газа и дешевой рабочей силы?
Карфаген (страна крепких бесхозяйственников) неминуемо должен исчезнуть, при таких раскладах.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23297
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1786 раз.
- Подякували: 2581 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 17 січ, 2026 18:46
Frant написав:
Карфаген (страна крепких бесхозяйственников) неминуемо должен исчезнуть, при таких раскладах.
*** своё закрой ...
И чемодан. вокзал. польша. беларусь. масква
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13134
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25355
|17450247
|
|
|1380
|6863369
|
|
|3
|87628
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|