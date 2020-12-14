RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
  #12690
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 19:46

  reus написав:
  pesikot написав:Ти ж писав про одну квартиру. А тут вже декілька ОСББ
Ти визначись у кількості ...

Бо нагадує мишей і кактус

У мене інший досвід ... люди, або хочуть створювати комфорт, поза межами своєї квартири, або ні
І совкова ментальність тут ні до чого

Можно і модні МОПи засрати

Не пам’ятаю, щоб ми переходили з вами на ти. Це про культуру. А по суті я не бачу необхідності озвучувати кількість квартир та нерухомості,якими я володію, чи колись володів. З особистого досвіду чим дорожчий ЖК, тим менше совка і більш організовані та зацікавлені власники і простіше вирішувати проблеми будинку.

Песікот на всіх гавкає, корму собачого просить.
Не зважайте!
Frant
Повідомлень: 23302
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1786 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 19:47

  pesikot написав:
  Бетон написав:
  Олежан написав:пишут что в ЖК Great и Манхетен замерзли канализвационные стояки.
А если так, то их и порвало
людей топит где размараживаются

короче, домов пригодных для жизни все меньше и меньше

На грейт ничего не замёрзло. Опять кто-то фуфло гонит. Интересно, зачем

До этого, вы двое, прекрасно гнали фуфло о замерших трубах в других домах ...

Один з Польщі, інший з Таганрога.
Песікот, ти чому їх не обгавкуєш????
Frant
Повідомлень: 23302
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1786 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 19:51

  Frant написав:Песікот на всіх гавкає, корму собачого просить.
Не зважайте!

Яка проекція .... сам гавкає, як совкова людина, але переводить на інших )

пане дОцент, хлібало своє закрий
Бо від тебе лише пусте гавкання

Пролюбив свое - так визнай ))
pesikot
Повідомлень: 13156
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
