Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 18 січ, 2026 19:46
reus написав: pesikot написав:
Ти ж писав про одну квартиру. А тут вже декілька ОСББ
Ти визначись у кількості ...
Бо нагадує мишей і кактус
У мене інший досвід ... люди, або хочуть створювати комфорт, поза межами своєї квартири, або ні
І совкова ментальність тут ні до чого
Можно і модні МОПи засрати
Не пам’ятаю, щоб ми переходили з вами на ти. Це про культуру. А по суті я не бачу необхідності озвучувати кількість квартир та нерухомості,якими я володію, чи колись володів. З особистого досвіду чим дорожчий ЖК, тим менше совка і більш організовані та зацікавлені власники і простіше вирішувати проблеми будинку.
Песікот на всіх гавкає, корму собачого просить.
Не зважайте!
Додано: Нед 18 січ, 2026 19:47
pesikot написав: Бетон написав: Олежан написав:
пишут что в ЖК Great и Манхетен замерзли канализвационные стояки.
А если так, то их и порвало
людей топит где размараживаются
короче, домов пригодных для жизни все меньше и меньше
На грейт ничего не замёрзло. Опять кто-то фуфло гонит. Интересно, зачем
До этого, вы двое, прекрасно гнали фуфло о замерших трубах в других домах ...
Один з Польщі, інший з Таганрога.
Песікот, ти чому їх не обгавкуєш????
Додано: Нед 18 січ, 2026 19:51
Frant написав:
Песікот на всіх гавкає, корму собачого просить.
Не зважайте!
Яка проекція .... сам гавкає, як совкова людина, але переводить на інших )
пане дОцент, хлібало своє закрий
Бо від тебе лише пусте гавкання
Пролюбив свое - так визнай ))
