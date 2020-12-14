Господар Вельзевула написав:

Бетон, ситуация на сегодня в очередной раз показала недостатки новостроек в условиях войны.У тебя есть пример хоть одного ЖК, где не останавливалась подача воды, где непрерывно работал лифт, отопление?У другана в Лофте не успевает заряжатся инвертор от УК, воды -хрен, лифт вообще отключили от батареи. Благо,работа из дома, так курьеры не хотят лезть на 18-й.у его родаков сталинка в центре- свет от роддомаотопление-батареи горячие, этаж третий..Учитывая что война условно навсегда- что лучше, модный ЖК без ничего или задрыпанная сталинка со всем?Мой вариант вообще дом,и это не обсуждается, но все же.Думаю ценам на новострои с электроотоплением -вниз стремительным домкратом. Невозможно их сделать нормально автономными. Либо чисто как летние халабуды, так летом же там от жары сдохнешь, а отключать будут и летом- вспоминаем лето 2024.Если у людей есть логика- квартиры вниз кроме низкоэтажных с газом и на блатной сети, и любые дома-вверх,так как втулить туда печь несложно.Нет ни одного варианта по которой мой расклад неправильный. Так теперь будет всегда, и даже хуже.Да будет дискуссия!