|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 січ, 2026 07:18
rjkz написав: Бетон написав:
Ты совершаешь типичную логическую ошибку:
ты смотришь на текущую техническую проблему и из неё делаешь долгосрочный ценовой прогноз.
Это не работает.
Не нужно смотреть на проблему линейно, как сантехник на течь.
Отсутствие света — это не крах рынка, а пауза, пружина, не обрыв.
Пауза заканчивается ускорением.
Сталинка с блатной сетью — единичный артефакт, а не массовая модель. Это не продукт. Ты его не напаришь, как музейный экспонат. А модный жк уже распиарили до тебя
И этим все сказано.
Бетону надо делать бизнес, людям нужен комфорт, тепло, газ.
В споре о комфортности проживания в малоэтажной застройке можно ставить точку.
зразу видно, що пан Rjkz чотири роки живе не на анархічній території.
Інакше, більшу частину доби - без води, без тепла, без електроенергії - він заспівав би по іншому.
Миколай, ви неначе розумна людина. Навіщо ви голосували в 2019 за хрипле недоразуменіє, за корупцію, за "вайниНєБудєт", за "дагаваримсяпосрединє". Навіщо????
Війна ця надовго.
Генераторів не вистачить.
Вже не вистачає!
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23302
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1786 раз.
- Подякували: 2581 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 20 січ, 2026 09:40
Hotab написав:Бетон
жк на э.э.отоплении
Там іменно е/опалення? Не газова котельня, якій треба е/е?
Именно "е/опалення" - прямо так и должно быть написанно в кабинете YASNO.
Обоснование от властей простое: котельную (при желании) можно и генератором запитать. А такой дом (да даже квартиру) генератором отапливать - проще застрелиться.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11311
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 20 січ, 2026 10:48
rjkz написав: Бетон написав:
Ты совершаешь типичную логическую ошибку:
ты смотришь на текущую техническую проблему и из неё делаешь долгосрочный ценовой прогноз.
Это не работает.
Не нужно смотреть на проблему линейно, как сантехник на течь.
Отсутствие света — это не крах рынка, а пауза, пружина, не обрыв.
Пауза заканчивается ускорением.
Сталинка с блатной сетью — единичный артефакт, а не массовая модель. Это не продукт. Ты его не напаришь, как музейный экспонат. А модный жк уже распиарили до тебя
И этим все сказано.
Бетону надо делать бизнес, людям нужен комфорт, тепло, газ.
В споре о комфортности проживания в малоэтажной застройке можно ставить точку.
Там зараз актуальний заробіток для нормального хендімена - їздити по хатах і не давати системам опалення розмерзатись. Десятки (якщо не сотні) тисяч залишених українцями будинків потребують підтримки не лише взимку, до речі. А свої довірені часто просто не тямлять, як те все заходити грамотно.
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 1054
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 20 січ, 2026 11:04
_hunter написав: Hotab написав:Бетон
жк на э.э.отоплении
Там іменно е/опалення? Не газова котельня, якій треба е/е?
Именно "е/опалення" - прямо так и должно быть написанно в кабинете YASNO.
Обоснование от властей простое: котельную (при желании) можно и генератором запитать. А такой дом (да даже квартиру) генератором отапливать - проще застрелиться.
Керманичі-нікчемні-дерибаничі збудували цікаву країну, в якій опалення будинків електроенергією споживає більше енергетичних ресурсів, ніж вся жалюгідна самостійна індустрія!
Навіть в США, при їхньому багатстві, немає такого, щоб 20-поверхівки масово опалювались електроенерпгією, тому що це надто дорого.
І жодних вимог зверху економити ресурси! І Запоріжська АЕС - чудовий подарунок путіну, від пана зеленського з його міндичами і шуфричами!
Це вам не Л.І. Брєжнєв з його "Економіка повинна бути економною!" зразка 1980 р
Воістину, страна крєпкіх бесхозяйствєнніків!
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23302
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1786 раз.
- Подякували: 2581 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 20 січ, 2026 11:10
_hunter написав: Hotab написав:Бетон
жк на э.э.отоплении
Там іменно е/опалення? Не газова котельня, якій треба е/е?
Именно "е/опалення" - прямо так и должно быть написанно в кабинете YASNO.
Обоснование от властей простое: котельную (при желании) можно и генератором запитать. А такой дом (да даже квартиру) генератором отапливать - проще застрелиться.
25-поверхові будинки з електроопаленням - перші кандидати на повне відселення населення під час лютої зими без електроенергії і вивіз його в навколишні села з дерев,янимми хатами колгоспної епохи. Чи в палаточні містечка з буржуйкми?
Це давно треба було зробити, насправді.
Рішення непопулярне, але воно перезріло.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23302
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1786 раз.
- Подякували: 2581 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 20 січ, 2026 11:25
Frant
у нас на электроотопление еще и тариф был и наверное остается ниже. неясно, нафига и с какой целью это все дело дотировать было за счет той же промышленности, на которую и так всегда всех собак вешают
при этом уже полторы недели в Киеве не ездят ни троллейбусы ни трамваи.
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 755
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 20 січ, 2026 11:45
smdtranz написав:Frant
у нас на электроотопление еще и тариф был и наверное остается ниже. неясно, нафига и с какой целью это все дело дотировать было за счет той же промышленности, на которую и так всегда всех собак вешают
при этом уже полторы недели в Киеве не ездят ни троллейбусы ни трамваи.
Странно что метро ещё ездит. Весной все будут на электро великах и самокатах.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31268
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2533 раз.
- Подякували: 3513 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Вів 20 січ, 2026 11:46
Frant франт у тебя есть самокат? Давай научу на нем ездить по снегу и гололёду. 70 лет не возраст чтобы отказываться.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31268
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2533 раз.
- Подякували: 3513 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Вів 20 січ, 2026 11:52
smdtranz написав:
нафиг вообще жить в большом городе? толкаться с такими же в пробках на унылых дорогах и в метро?
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31268
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2533 раз.
- Подякували: 3513 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Вів 20 січ, 2026 12:22
Wirująświatła написав:
электро
н
пхахах) и с солнечной панелью в на спине как черепашка ниндзя
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 755
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25355
|17464549
|
|
|1380
|6865132
|
|
|3
|87853
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|