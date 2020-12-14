|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 20 січ, 2026 14:19
Бетон написав: airmax78 написав: Natt написав:
Питання: душові системи прихованого монтажу зручніші, ніж звичайні? Які у них можуть бути мінуси? Чи було таке, шо пожалкували про їх встановлення?
Змішувачі, душові системи та інсталяції яких виробників, крім Grohe, варто дивитися?
Якщо замерзне - розірве і сам змішувач в стіні і плитка взбухне.
А якщо просто труба замерзне, не взбухне))
А просто відпаде
Це для жіночки пояснення було. Якщо серьозно, то мені не подобаються вбудовані змішувачи через те що вони все ж таки можуть вимагати заміни, яка вимагатиме демонтаж однієї/двох плиток. По-друге - ослабляють стіну (зазвичай стіна санвузлу в яку вони монтуються - 1/2 цегли, тобто 120 мм. А глибина розетки під змішувач - 85-110 мм. А під нею і над нею ще штроба під труби... Ну, таке. Інтуітивно не подобається.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42995
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 989 раз.
- Подякували: 5356 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 20 січ, 2026 15:01
Один мой друг (которого поймало тцк и сейчас он служит) говорил, преимущество крупных ЖК в их инфраструктуре, на 1х этажах есть всё или почти всё, аптеки, супермаркеты, пиццерии, суши, парикмахерские, стоматологи, нотариусы, пункты розетки и эпицентра, почтомат НП. Типа если сидишь дома и работаешь удаленно за пределы ЖК выходить не нужно. Что то в его схеме не сработало и взяли его за пределами крупного ЖК в котором он проживал.
Имхо сейчас наилучший вариант - таунхаус в ближайших пригородах. Хочешь запустил генератор, хочешь приготовил еду на мангале или установил камин на дровах, солнечные панели на крыше. Главное трубу от камина повыше, чтобы соседи не воняли. Но при этом чтобы вся городская инфраструктура была в пешей доступности, потому что как выпадает снег или обмерзают дороги добраться до цивилизации (аптеки/супермаркета) становится непросто.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31272
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2533 раз.
- Подякували: 3513 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Вів 20 січ, 2026 16:48
Wirująświatła написав:
Один мой друг (которого поймало тцк и сейчас он служит) говорил, преимущество крупных ЖК в их инфраструктуре, на 1х этажах есть всё или почти всё, аптеки, супермаркеты, пиццерии, суши, парикмахерские, стоматологи, нотариусы, пункты розетки и эпицентра, почтомат НП. Типа если сидишь дома и работаешь удаленно за пределы ЖК выходить не нужно. Что то в его схеме не сработало и взяли его за пределами крупного ЖК в котором он проживал.
Имхо сейчас наилучший вариант - таунхаус в ближайших пригородах. Хочешь запустил генератор, хочешь приготовил еду на мангале или установил камин на дровах, солнечные панели на крыше. Главное трубу от камина повыше, чтобы соседи не воняли. Но при этом чтобы вся городская инфраструктура была в пешей доступности, потому что как выпадает снег или обмерзают дороги добраться до цивилизации (аптеки/супермаркета) становится непросто.
Как Ирпень ? Лучше чем Киев на Левом Берегу ?
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2757
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3163 раз.
- Подякували: 464 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 20 січ, 2026 17:09
❗️У Верховній Раді немає ні світла, ні тепла, ні води, — нардепи
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31272
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2533 раз.
- Подякували: 3513 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
