|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 січ, 2026 03:23
Я зрозумів, куди можна і треба провести евакуацію киян.
Де є великі площі, де є опалення, завжди є електроенергія і вода. Сотні гектарів комфортного житла!!!
Маетки самостійної Ыліти в Кончі Заспі, Козині, Петрушках, Вишневому деінде!
Місця вистачить на десятки тисяч людей!
Нарешті "багаті поділяться з бідними", як заповідав один прищастий презЕдент в 2004!
Чекаємо рятівного спасіння від зе- і його баканових, міндичей, шуфричей і їх дівок-торговок!
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23301
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1786 раз.
- Подякували: 2581 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 21 січ, 2026 04:36
Та как то и стремно в те эвакуацион. автобусы садиться)
Отвезут в тцк , скажут - все, приехали.
-
Freza
-
-
- Повідомлень: 2301
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 341 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 21 січ, 2026 06:45
Freza написав:
Та как то и стремно в те эвакуацион. автобусы садиться)
Отвезут в тцк , скажут - все, приехали.
І в ТЦК треба, за Родіну воювати!
Аякже!
Або в оборонку, на морозі -10°С ремонтувати бронетехніку, як або при 10С° паяти плати для ФПВ-дронів, обпалюючі пальці паяльником і припоєм)))
А що ви думали в 2019, що зеленський "дагаварится" з путіним???
Альтернатива - жити в замороженій квартирі і ходити сра.ти під під'їзд.
Альтернатива від пана зеленського, так називається зимова заморозка Києва))) я недооцінив великого стратега)))
Молодець, таки пожене ухилянтів на фронт. Самі підуть)))
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 21 січ, 2026 06:47, всього редагувалось 1 раз.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23301
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1786 раз.
- Подякували: 2581 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 21 січ, 2026 06:46
Новий Porsche та мільйони готівки: декларація ексголови МСЕК Тетяни Крупи після виходу з СІЗО.
Згідно з декларацією, родині Крупи належать 66 об’єктів нерухомості. У 2024 році вона придбала новий Porsche Cayenne за 6,78 млн грн. За рік Крупа задекларувала 2,02 млн грн доходу, її чоловік — 5,21 млн грн, а також мільйони гривень, сотні тисяч доларів і євро на рахунках та готівкою.
Крупу затримували у жовтні 2024 року за підозрою в незаконному збагаченні — під час обшуків у родини знайшли майже $6 млн готівкою, елітні авто, нерухомість в Україні та за кордоном, а також значні кошти на іноземних рахунках.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31279
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2533 раз.
- Подякували: 3515 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25355
|17466905
|
|
|1380
|6865766
|
|
|3
|87984
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|