Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
  #<1 ... 12693126941269512696>
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 09:07

має пожовтіти

  Бетон написав:
  airmax78 написав:
  Natt написав:Питання: душові системи прихованого монтажу зручніші, ніж звичайні? Які у них можуть бути мінуси? Чи було таке, шо пожалкували про їх встановлення?
Змішувачі, душові системи та інсталяції яких виробників, крім Grohe, варто дивитися?

Якщо замерзне - розірве і сам змішувач в стіні і плитка взбухне.

А якщо просто труба замерзне, не взбухне))
А просто відпаде

перед тим має пожовтіти
flyman
Повідомлень: 42154
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 09:14

а чим вони не храми?

  smdtranz написав:
  Hotab написав:
  smdtranz написав:Frant

у нас на электроотопление еще и тариф был и наверное остается ниже. неясно, нафига и с какой целью это все дело дотировать было за счет той же промышленности, на которую и так всегда всех собак вешают

при этом уже полторы недели в Киеве не ездят ни троллейбусы ни трамваи.

Бо була дешева атомна в надлишку


при этом для промышленности дешевой атомной не было
а на отопление зимой, когда и так дефицит — пожалуйста

я еще слышал, что некоторые дома в конча-заспе оформлены как храмы, потому что там тоже дотационный тариф еще ниже :mrgreen:

а чим вони не храми?
вони ще більше чим храми
flyman
Повідомлень: 42154
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 09:15

  flyman написав:
  _hunter написав:
  smdtranz написав:.... . неясно, нафига и с какой целью это все дело дотировать было за счет той же промышленности, на которую и так всегда всех собак вешают

при этом уже полторы недели в Киеве не ездят ни троллейбусы ни трамваи.

Про это все говорят, но Рейтинг...
Відновлення економіки вимагає жертв

"Досі субсидується електроенергія, опалення… Ми знаємо, чому країна це робить, але цього треба позбутися. Ще є, з точки зору фіскального становища, над чим працювати. Зараз ми розглядаємо, як зробити розподіл податкового тягаря справедливіш
https://delo.ua/news/glava-mvf-radit-uk ... ar-458633/

уже ж є "вимога МВФ" "не субсидувати пересіченого, а рятувати бізнес"


дурдом :roll:

Зображення


Зображення
Повідомлень: 528
З нами з: 25.03.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 64 раз.
 
1
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 09:22

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Киев не Днепр. Днепр - степь. В Киеве нет изнуряющей жары. возможно несколько недель

......
Но в июле 2025 я ехал по маршруту Днепр-Киев-Львов-Краков, то легче мне стало только в Львове, а попустило полностью в Кракове.
......

Мои поздравления! :mrgreen:
Повідомлень: 11313
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
2
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 09:38

Чим він не вʼязниця??

  flyman написав:
  smdtranz написав:
  Hotab написав:[
Бо була дешева атомна в надлишку


при этом для промышленности дешевой атомной не было
а на отопление зимой, когда и так дефицит — пожалуйста

я еще слышал, что некоторые дома в конча-заспе оформлены как храмы, потому что там тоже дотационный тариф еще ниже :mrgreen:

а чим вони не храми?
вони ще більше чим храми

А Флайману не можна підвал по тарифам вʼязниці?
Hotab
Повідомлень: 17659
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2561 раз.
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 09:43

  maniachello написав:
  flyman написав:
  _hunter написав:Про это все говорят, но Рейтинг...

уже ж є "вимога МВФ" "не субсидувати пересіченого, а рятувати бізнес"


дурдом :roll:

Зображення


Зображення

После 30 лет реформ вторая Францию может наконец стать второй Болгарией
anduzenko
Повідомлень: 325
З нами з: 18.10.17
Подякував: 53 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 10:11

  Господар Вельзевула написав:https://kyiv.tsn.ua/kyiv/z-kyyeva-vze-vyyikhalo-600-tys-liudey-klychko-pro-nayvazchu-zymu-v-istoriyi-mista-3004316.html

"Київ переживає найважчу зиму в історії: місто покинуло 600 тис. людей. Кличко радить решті зробити те саме і попереджає про загрозу колапсу."

Ну это 20%.
Как бы немало.

По пробкам незаметно
Бетон
Повідомлень: 5938
З нами з: 17.12.22
Подякував: 217 раз.
Подякували: 490 раз.
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 10:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

модери, наведіть будь ласка лад в топіку, задовбав цей постійний тупий офтоп
kingkongovets
Повідомлень: 12127
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2766 раз.
 
2
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 10:49

  kingkongovets написав:модери, наведіть будь ласка лад в топіку, задовбав цей постійний тупий офтоп

Не нервуй, ККЦ!
Ти ж у нас орел?
Правда, з Лісового масиву і з купленим дипломом, але ж орел?
Орли не бояться холоду і відсутності електроенергії! :roll:
Frant
Повідомлень: 23300
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1787 раз.
Подякували: 2583 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 11:18

  Frant написав:
  kingkongovets написав:модери, наведіть будь ласка лад в топіку, задовбав цей постійний тупий офтоп

Не нервуй, ККЦ!
Ти ж у нас орел?
Правда, з Лісового масиву і з купленим дипломом, але ж орел?
Орли не бояться холоду і відсутності електроенергії! :roll:


Так а що відбувається з будинками де порвало труби ?
Будуть доводити опертивно до ладу, або треба чекати закінчення морозів ?
Так панство-шляхта згодне що мер не впорався ?
Якось комічно виглядаюьть пости мера до президента з скаргами на двірників.
Повідомлень: 2758
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3165 раз.
Подякували: 465 раз.
 
1
  #<1 ... 12693126941269512696>
