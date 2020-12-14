|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 січ, 2026 11:24
Хомякоид написав: Frant написав: kingkongovets написав:
модери, наведіть будь ласка лад в топіку, задовбав цей постійний тупий офтоп
Не нервуй, ККЦ!
Ти ж у нас орел?
Правда, з Лісового масиву і з купленим дипломом, але ж орел?
Орли не бояться холоду і відсутності електроенергії!
Так а що відбувається з будинками де порвало труби ?
Будуть доводити опертивно до ладу, або треба чекати закінчення морозів ?
Так панство-шляхта згодне що мер не впорався ?
Якось комічно виглядаюьть пости мера до президента з скаргами на двірників.
Cправа в тому, що в КМДА у Кличка повно "слуг народа", спеціалістів типа нашого ККЦ. Вони мають бронь і можливостть щось заробити. Весільні фотографи, корабельні сосни, таксисти і сантехніки - це обличчя і рівень влади. Тому й робота ведеться відповідно їх кваліфікації і знанням. І захист ТЕЦ вони ж "робили", весь теплий сезон, дівки-міністерки з торговими дипломами.
Схоже, що коммунальна катастрофа вже настала, в К.
Просто не було об,яви про це.
Радянська концепція "Любая кухарка может управлять государством!" - потерпела полное фиаско, на примере самостийной анархической территории.
Якщо замерзнуть і полопаються труби в багатоповерхових будинках, це буде капець. зеленський з ермаками, міндичами і шуфричами, таки виконав свої обіцянки, довів державу до фініша. За 7 років пак і не зміг запуститим в серію власні балістичні і крилаті ракети, зате столицю заморозив
Дорого обходится стране зеленая клоунада, ой как дорого!
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 21 січ, 2026 11:38, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Додано: Сер 21 січ, 2026 11:37
як же огидно бачити як радіють чужому горю ці моральні ур**
kingkongovets
2
Додано: Сер 21 січ, 2026 12:11
kingkongovets написав:
як же огидно бачити як радіють чужому горю ці моральні ур**
де ти бачиш радість????
Я не можу радуватись тому, що в моєму будинку ось-ось замерзнуть і полопаються труби.
Винні в цьому не лише путінські генерали і солдати, а й самостійні горе-управлінці, дівки-торговки на посадах міністрів енергетики та інші абсолютно некомпетентні ліниві керманичі, які звикли до легких грошей і гарного життя, які живуть у своєму світі.
Як там перекладка плитки в метро і побудова скляних мостів - все ще актуальні у бЫдланів? А утеплення старого фонду пінопластом і мінватою - на часі чи ні????
Стосовно якості управління анархічної території - в 2019 нароТ сам обрав цей шлях, цей зелений корупційний цирк. На жаль, нічого вже не зробиш.
ККЦ, де трудові армії?
Де сотні тисяч молодих чоловіків 18-22 років, які могли б воювати чи ремонтувати ТЕЦ і ГЕС???? навіщо дерибанщики випустили їх за кордон????
Качество управления всем, в том числе государством, от жирных дегенератов в вышиванках до пупа и с российскими паспортами в кармане - просто ужасное!
Як там київські реберні в центрі - повні відвідувачів чи неповні?
Війна у нас чи ні, врешті решт?
Frant
