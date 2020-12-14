RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12693126941269512696
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 19:40

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Так. Але сьогодні відправив чергові гроші на додаткове обладнання для будинку - бо вже і мій будинок сидить без світла, води та тепла.


бгг
ще один

Ага, розслабились. В нас же надпотужний генератор ще з 2022 - простояв 3 роки майже без роботи. А з листопаду 2025 - майже не вимикається. Але заживити від нього загально будинкові системи руки так і не дійшли, бо свого часу на цей генератор тільки невелика частина квартир скинулась. Зараз всі готові, але трохи опіздали.
airmax78
 
Повідомлень: 43001
З нами з: 25.10.12
Подякував: 989 раз.
Подякували: 5356 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 20:32

  Frant написав:
  Freza написав:А чего не скористуються?

Немає сенсу щось купляти.

Как будто ты собирался)
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31305
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Подякували: 3515 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 21:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зображення

и не торгуются особо
Однухи 85к
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5942
З нами з: 17.12.22
Подякував: 218 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 07:21

  Бетон написав:У меня в понедельник сделка по е оселя. Последний грейт уходит.
Что делать, покупать не покупать?
Скидок особо и нет

В тебе від холоду мозки відморозило?
Ну нафіга ти писдиш?)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1597
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 09:00

  cherchiltank написав:
  Бетон написав:У меня в понедельник сделка по е оселя. Последний грейт уходит.
Что делать, покупать не покупать?
Скидок особо и нет

В тебе від холоду мозки відморозило?
Ну нафіга ти писдиш?)

Він завжди так робить. Звіздить. Як і зеленський з єрмакоми, міндичами і бакановими

Хтось підгавкує, хтось підбрехує, хтось бореться за справедливість.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23302
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1788 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 09:07

  Freza написав:Пан Франт, ну шо вы все одно и тоже…
Выбрали, теперь ржем до слез, это все понятно
История не имеет нарицательных времен…
Вот если бы, да а бы… есть как есть

НароТ должен раз и навсегда получить прививку от популизма и корррупции.
Чтобы 50 лет помнили, как избрали зелёное недоразумение презЕдентом, а он проепал начало войны, подарил русским самую большую в Европе атомную станцию, поднял коррупцию до уровня януковича, а затем заморозил столицу!

Недоразумение мыслит на второй термин, чтобы добить вдребезги, до петлюровского вагончика, остатки того государства, которое оно получило на руки в нещасном мае 2019.

Как можно было голосовать за шестерку коломойского, за чумохода, который не у состоянии грамотно сложить 7 слов в одно предложение?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23302
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1788 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12693126941269512696
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25355 17470086
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 січ, 2026 18:43
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6866734
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 88135
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.