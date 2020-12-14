Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
airmax78 написав:Так. Але сьогодні відправив чергові гроші на додаткове обладнання для будинку - бо вже і мій будинок сидить без світла, води та тепла.
бгг ще один
Ага, розслабились. В нас же надпотужний генератор ще з 2022 - простояв 3 роки майже без роботи. А з листопаду 2025 - майже не вимикається. Але заживити від нього загально будинкові системи руки так і не дійшли, бо свого часу на цей генератор тільки невелика частина квартир скинулась. Зараз всі готові, але трохи опіздали.
Freza написав:Пан Франт, ну шо вы все одно и тоже… Выбрали, теперь ржем до слез, это все понятно История не имеет нарицательных времен… Вот если бы, да а бы… есть как есть
НароТ должен раз и навсегда получить прививку от популизма и корррупции. Чтобы 50 лет помнили, как избрали зелёное недоразумение презЕдентом, а он проепал начало войны, подарил русским самую большую в Европе атомную станцию, поднял коррупцию до уровня януковича, а затем заморозил столицу!
Недоразумение мыслит на второй термин, чтобы добить вдребезги, до петлюровского вагончика, остатки того государства, которое оно получило на руки в нещасном мае 2019.
Как можно было голосовать за шестерку коломойского, за чумохода, который не у состоянии грамотно сложить 7 слов в одно предложение?