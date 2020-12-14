Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
airmax78 написав:Так. Але сьогодні відправив чергові гроші на додаткове обладнання для будинку - бо вже і мій будинок сидить без світла, води та тепла.
бгг ще один
Ага, розслабились. В нас же надпотужний генератор ще з 2022 - простояв 3 роки майже без роботи. А з листопаду 2025 - майже не вимикається. Але заживити від нього загально будинкові системи руки так і не дійшли, бо свого часу на цей генератор тільки невелика частина квартир скинулась. Зараз всі готові, але трохи опіздали.
21 січня 2026. У Печерському районі зливають воду з опалюваної системи у всіх будинках, зв'язку з тим, що ТЕЦ5, зовсім зупинили. А це п'ять районів Києва, яким вона постачає тепло- Печерський, Голосіївський, Солом'янський, Дарницький. Таку команду отримали в ЖЕД "Печерська Брама".
З пейсбуку.
Брехня
Воду из системы отопления - периодически сливают в связи с морозами и на время ремонтов (лучше слить, чем потом восстанавливать полопавшиеся). Знаю на правом берегу - дважды сливали (булькало в батареях) и второй раз этой ночью - опять залили...
ми воду ще вчора злили, вже вдруге після 9го, писав тут вже про це