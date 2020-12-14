|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 січ, 2026 12:16
Frant написав:
Готуйтесь до ціни 12-15 грн/кВт
1гкал будет около 20т грн
и шо?
альтернатива только дом с батареями, инвертором, солнечными батаерями, вертяком и генератором
-
-
Додано: Чет 22 січ, 2026 12:29
Олежан написав:
ще 3 дні протриматися і потім вже + температура
і що?) Тепліше стане, але світла не буде
-
-
Додано: Чет 22 січ, 2026 13:02
Andrey2512 написав: Олежан написав:
ще 3 дні протриматися і потім вже + температура
і що?) Тепліше стане, але світла не буде
станет. день станет длиннее
-
-
