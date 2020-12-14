RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 22:26

  Бетон написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:Меня поймали менты. Гнались за мной - ваши документы.
Я спросил причину обмеження руху. Они не ответили и сказали ехать с ними. Почему-то перепарковали машину (не мусорскую), я успел ретироваться в магаз, где меня спрятали добрые продавщицы.

А сделка могла и не состояться, я был в шаге от чёрного мешка
А до чого менти взагалі

Не знаю. Выскочили из машины, со спины догнали, остановили - документы покажи. Я спросил законные причины остановки, фио не называл. Сказали поедешь с нами. Всё.

Бетон, пора, пора йти в бой.
Родіна зовьот!

Я би таких, як ти, відправляв би попереду дронів. В одній команді з єрамаками, міндичами і шуфричами. Развєдка боєм, називається!
Дав би вам трьохлінійку, 10 патронів 7,62х54 і гранату РГ-42.
І ви показали би чудеса хоробрості і звитяги.
Можливо, навіть відбили би Запоріжську АЕС, яку зеленський подарував навіщось путіну???
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 22:52

  Бетон написав:Не знаю. Выскочили из машины, со спины догнали, остановили - документы покажи. Я спросил законные причины остановки, фио не называл. Сказали поедешь с нами. Всё.

Исполнял "смертельный номер", идя пешком вдоль проезжей части один(максимум вдвоем)?))
Damien
Аватар користувача
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 22:52

Ціна оренди квартир в Києві поїхала вниз!
Все згідно планів, затвердженими керманичами-дерибаничами.

Спостерігаємо далі ...
Frant
Аватар користувача
 
Зараз переглядають цей форум: Бетон і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

