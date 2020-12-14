|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 22 січ, 2026 12:29
Олежан написав:
ще 3 дні протриматися і потім вже + температура
і що?) Тепліше стане, але світла не буде
Додано: Чет 22 січ, 2026 13:02
Andrey2512 написав: Олежан написав:
ще 3 дні протриматися і потім вже + температура
і що?) Тепліше стане, але світла не буде
станет. день станет длиннее
Додано: Чет 22 січ, 2026 14:34
Frant написав:
Цю зиму - муТрий український нароТ запам'ятає надовго. На 50 років. Зима імені зеленськного і його міністерок-торговок на енергетичних посадах.
Ну не знаю... На пару днів опалення вимкнули? Я розумію, що є процент без опалення зараз взагалі, але все ж.
Замерзлих в квартирі на дивані немає, з міста ніхто не їде. Магазини працюють... Що тут запам'ятовувати?
Можна сміливо йти на президенські вибори й голосувати за Притулу умовного )))
Додано: Чет 22 січ, 2026 14:44
Вже запустили ТЕЦ-5, почала давати тепло. Ще не така температура як потрібно за нормами, але гріє
Додано: Чет 22 січ, 2026 15:03
foxluck написав:
Вже запустили ТЕЦ-5, почала давати тепло. Ще не така температура як потрібно за нормами, але гріє
на печерске нет воды 2ке сутки. минимальное давление. насосы не запускаются
Додано: П'ят 23 січ, 2026 09:12
Ціни оренди квартир в Києві поїхали вниз!
На черзі падіння цін Кржн.
Обвал, про який довго говорили, попереджували бетонноголових продавців 25-поверхових паралелепіпедів.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 10:19
Frant написав:
Ціни оренди квартир в Києві поїхали вниз!
На черзі падіння цін Кржн.
Обвал, про який довго говорили, попереджували бетонноголових продавців 25-поверхових паралелепіпедів.
Пішли вниз? Дивлюсь нп бомбер. Зараз ціна як рік назад
Додано: П'ят 23 січ, 2026 10:53
adeges написав: Frant написав:
Ціни оренди квартир в Києві поїхали вниз!
На черзі падіння цін Кржн.
Обвал, про який довго говорили, попереджували бетонноголових продавців 25-поверхових паралелепіпедів.
Пішли вниз? Дивлюсь нп бомбер. Зараз ціна як рік назад
та хоч ви не реагуйте на маячню цього хворого та закомплексованого лузера
воно тут про обвал вже 15+ років триндить, день в день одне й те ж саме
не підсвічуйте неадекватів
зи: в Печерському та центральній частині Голосіївського району сьогодні обіцяють почати відновлювати постачання теплоносія
Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:04
adeges написав: Frant написав:
Ціни оренди квартир в Києві поїхали вниз!
На черзі падіння цін Кржн.
Обвал, про який довго говорили, попереджували бетонноголових продавців 25-поверхових паралелепіпедів.
Пішли вниз? Дивлюсь нп бомбер. Зараз ціна як рік назад
За рік орендні ціни Кржн піднялись на 15-20% в грн. Якщо зараз ціни такі, як рік назад, значить, є відкат вниз, і суттєвий відкат.
Наступний етап - зниження цін Кржн як такових
Не варто звертати увагу на писанину торговців нерухомістю. У них завжди, завжди дАражай!
Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:07
kingkongovets написав: adeges написав: Frant написав:
Ціни оренди квартир в Києві поїхали вниз!
На черзі падіння цін Кржн.
Обвал, про який довго говорили, попереджували бетонноголових продавців 25-поверхових паралелепіпедів.
Пішли вниз? Дивлюсь нп бомбер. Зараз ціна як рік назад
та хоч ви не реагуйте на маячню цього хворого та закомплексованого лузера
воно тут про обвал вже 15+ років триндить, день в день одне й те ж саме
не підсвічуйте неадекватів
зи: в Печерському та центральній частині Голосіївського району сьогодні обіцяють почати відновлювати постачання теплоносія
А зеленського і його "міністрів" і їхніх дівок- прошмандовок - коли в тюрму посадять? Саме тоді час буде купляти нерухомість в Києві!
