|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:14
в центрі почали давати тепло і гарячу воду
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 12137
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2768 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:51
kingkongovets написав:
в центрі почали давати тепло і гарячу воду
електрики як не було так і не має
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1460
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:52
Олежан написав: kingkongovets написав:
в центрі почали давати тепло і гарячу воду
електрики як не було так і не має
де саме? у мене майже всюди зараз є
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 12137
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2768 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25355
|17473382
|
|
|1380
|6867507
|
|
|3
|88297
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|