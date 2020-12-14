RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
П'ят 23 січ, 2026 15:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в центрі почали давати тепло і гарячу воду
kingkongovets
2
П'ят 23 січ, 2026 15:51

  kingkongovets написав:в центрі почали давати тепло і гарячу воду


електрики як не було так і не має
П'ят 23 січ, 2026 15:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Олежан написав:
  kingkongovets написав:в центрі почали давати тепло і гарячу воду


електрики як не було так і не має
де саме? у мене майже всюди зараз є
kingkongovets
2
П'ят 23 січ, 2026 15:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Что самое сложное и страшное в є оселя?

В последний день владения грейтом, запустили отопление от альтернативного истока энергии. Очень вовремя
Своя котельная это хорошо
Бетон
3
2
2
П'ят 23 січ, 2026 16:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Что самое сложное и страшное в є оселя?

В последний день владения грейтом, запустили отопление от альтернативного истока энергии. Очень вовремя
Своя котельная это хорошо
Це від якого джерела?
Faceless
4
9
3
П'ят 23 січ, 2026 16:07

  kingkongovets написав:
Олежан написав:
  kingkongovets написав:в центрі почали давати тепло і гарячу воду


електрики як не було так і не має
де саме? у мене майже всюди зараз є

У нас на Харьковском уже больше суток нет электричества

За вашою адресою
Відсутнє електропостачання у зв'язку з відсутністю подачі фази на будинки з трансформаторної підстанції.
Роботи проводить організація ПАТ ДТЕК Київські електромережі.
Плановий строк виконання робіт 30.01.2026 16:00.
1
П'ят 23 січ, 2026 16:10

  Бетон написав:Что самое сложное и страшное в є оселя?

В последний день владения грейтом, запустили отопление от альтернативного истока энергии. Очень вовремя
Своя котельная это хорошо


когда продаешь по е оселе. какие у тебя расходы как с продавца? к какому курсу ты привязываешься? напиши плз основные моменты по сделке
П'ят 23 січ, 2026 16:18

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

maniachello написав:
  kingkongovets написав:
Олежан написав:[quote="5926075:kingkongovets"]в центрі почали давати тепло і гарячу воду


електрики як не було так і не має
де саме? у мене майже всюди зараз є

У нас на Харьковском уже больше суток нет электричества

За вашою адресою
Відсутнє електропостачання у зв'язку з відсутністю подачі фази на будинки з трансформаторної підстанції.
Роботи проводить організація ПАТ ДТЕК Київські електромережі.
Плановий строк виконання робіт 30.01.2026 16:00.
[/quote]мова була саме про центр, Печерський і Голосіївській, ті що на ТЕЦ-5, на Печерську ще й з водою скрутно було, бо він на горі, в Шевченківському все ж полегше

а олежан скоріш за все «центром» свій жк в дупі Соломи вважає)
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 23 січ, 2026 16:20, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
2
П'ят 23 січ, 2026 16:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:А ті, хто міг би ремонтувати, молодь 18-22 р., втекли за кордон


шо ти вмів робити в 18 років і що зазар вмієш в 60?
