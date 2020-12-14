Хомякоид
на 9 еще норм давление. реально может и на 12 будет
но зависит от рельефа местности
Додано: Суб 24 січ, 2026 13:26
Хомякоид
на 9 еще норм давление. реально может и на 12 будет
но зависит от рельефа местности
Додано: Суб 24 січ, 2026 13:33
Не знаю як гена потягне (я бачив в момент старту ліфту моментальне споживання біля 10 кВт) , але у нас реалізовано інвертор і батареї.
На 1 ліфт інвертор 15-ка і батареї 45 кВтгод, цього вистачає на добу живити ліфт. Гена для заряду на випадок довгої ж***.
Там де ще і насос для води , то додали ще одну батарею 15 , там теж все на добу вистачає
Без підкачки дістає до 23-го тонкою струйкою в робочі години (мало хто дома і користуються) і зовсім нема коли всі дома і активно ллють.
Бюджет був 3500 грн з квартири, здали 60+ %
Додано: Суб 24 січ, 2026 13:48
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Як злили так і наберуть. Це нормальний процес
Додано: Суб 24 січ, 2026 13:50
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Все тягне. Точніше ставлять інвертори на ліфти, насоси на воду і опалення, а генератор для підстраховки щоб їх дозарядити якщо що
Додано: Суб 24 січ, 2026 13:58
