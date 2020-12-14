RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12698126991270012701>
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 13:26

Хомякоид
на 9 еще норм давление. реально может и на 12 будет
но зависит от рельефа местности
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 763
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 13:33

  Хомякоид написав:
  Hotab написав:

Сонячні станції - повинні бути звільнені від будь якого мита на ввезення.


Вони і звільнені.
Щодо «малопридатні». З власною газовою котельнею 25-ка набагато придатніша ніж хрущі з ЦО. Хіба що ви будете газовою плитою гріти спальню, так теж роблять.


А гєна ліфт потягне ? І підкачку на 25 поверх ?
В малоповерховій забудові хоч ліфт і підкачка води не потрібна.

До речі цікаво до якого поверху вода добиває без підкачки ?

Не знаю як гена потягне (я бачив в момент старту ліфту моментальне споживання біля 10 кВт) , але у нас реалізовано інвертор і батареї.
На 1 ліфт інвертор 15-ка і батареї 45 кВтгод, цього вистачає на добу живити ліфт. Гена для заряду на випадок довгої ж***.
Там де ще і насос для води , то додали ще одну батарею 15 , там теж все на добу вистачає
Без підкачки дістає до 23-го тонкою струйкою в робочі години (мало хто дома і користуються) і зовсім нема коли всі дома і активно ллють.
Бюджет був 3500 грн з квартири, здали 60+ %
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17702
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2562 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 13:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Freza написав:Все , приехали, прощай отопление((
Слили воду по Оболони
Як злили так і наберуть. Це нормальний процес
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37270
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1501 раз.
Подякували: 8291 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 13:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  Hotab написав:

Сонячні станції - повинні бути звільнені від будь якого мита на ввезення.


Вони і звільнені.
Щодо «малопридатні». З власною газовою котельнею 25-ка набагато придатніша ніж хрущі з ЦО. Хіба що ви будете газовою плитою гріти спальню, так теж роблять.


А гєна ліфт потягне ? І підкачку на 25 поверх ?
В малоповерховій забудові хоч ліфт і підкачка води не потрібна.

До речі цікаво до якого поверху вода добиває без підкачки ?
Все тягне. Точніше ставлять інвертори на ліфти, насоси на воду і опалення, а генератор для підстраховки щоб їх дозарядити якщо що
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37270
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1501 раз.
Подякували: 8291 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 13:58

  Олежан написав:
  Бетон написав:Курс покупки. 43.40 по приват сегодня.

и что ты будешь делать с млн гривен на счету когда завтра курс станет 60?

Ничего не поделаешь.
Раскидаю на отп, пумб. На счету у меня несколько млн. Опасно это всё
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5951
З нами з: 17.12.22
Подякував: 218 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 14:14

  Хомякоид написав: А гєна ліфт потягне ? І підкачку на 25 поверх ?
В малоповерховій забудові хоч ліфт і підкачка води не потрібна.

До речі цікаво до якого поверху вода добиває без підкачки ?


Вчера специально звонил людям по хорошим домам в Днепре, для понимания как выкручиваются ЖК у которых точно есть деньги.
В целом вывод такой- батарей хватает только на насосы и котлы, даже подачу воды ограничивают. При таких отключениях как сейчас 9/1,5-3 часа.
Пока было 7/4 еще нормально было.
Генераторы тянут лифты, но на Маяке уже в ремонте две недели, на Маршалле еще работает-то есть один лифт работает.
То есть живут, но с ограничениями, и они могут стать еще больше.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1188
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 14:28

  smdtranz написав:Хомякоид
на 9 еще норм давление. реально может и на 12 будет
но зависит от рельефа местности

10 метрів води = тиск 1 атмосфера.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23304
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1788 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 14:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Господар Вельзевула написав:
  Хомякоид написав: А гєна ліфт потягне ? І підкачку на 25 поверх ?
В малоповерховій забудові хоч ліфт і підкачка води не потрібна.

До речі цікаво до якого поверху вода добиває без підкачки ?


Вчера специально звонил людям по хорошим домам в Днепре, для понимания как выкручиваются ЖК у которых точно есть деньги.
В целом вывод такой- батарей хватает только на насосы и котлы, даже подачу воды ограничивают. При таких отключениях как сейчас 9/1,5-3 часа.
Пока было 7/4 еще нормально было.
Генераторы тянут лифты, но на Маяке уже в ремонте две недели, на Маршалле еще работает-то есть один лифт работает.
То есть живут, но с ограничениями, и они могут стать еще больше.
У нас на воду інвертор і батареї, вистачає не менше ніж на 12 годин, якщо що генератор дозаряджає
З ліфтами так само.
Батареї завжди можна додати
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37270
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1501 раз.
Подякували: 8291 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 14:45

  Faceless написав:У нас на воду інвертор і батареї, вистачає не менше ніж на 12 годин, якщо що генератор дозаряджає
З ліфтами так само.
Батареї завжди можна додати


Да, это простая математика, приход-расход. Именно по пути увеличения емкости батарей эти ЖК и будут идти, как мне сказали девочки оттуда.
я лично для себя вижу еще два момента- если заряжать через управление по КАН, то БМС щадит батарейки, то холодновато ей, то финиширует не на всю-в общем ограничивает ампераж зарядки. Ну как бы забить все емкость не успеваю лично я за 1,5 часа, вот уже пару раз добивал генератором.
Второй момент- если электричество вообще будет.
Ну зиму протянем, понятно. Интересно, что будет весной с активностью бизнесов, и как следствие- доход людей, что в свою очередь скажется на всех нас, предоставляющих к примеру аренду, товары или услуги людям.
Простой пример- стоимость работы бизнеса на генераторах вынужденно повышает цену для конечного потребителя, потребитель не берет/берет меньше и дальше эффект домино.
Вот об этом я сейчас думаю, зимы то той осталось немного.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1188
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 14:48

  Бетон написав:
  Олежан написав:
  Бетон написав:Курс покупки. 43.40 по приват сегодня.

и что ты будешь делать с млн гривен на счету когда завтра курс станет 60?

Ничего не поделаешь.
Раскидаю на отп, пумб. На счету у меня несколько млн. Опасно это всё

т.е. валютные риски покупатель переложил на тебя?
та ну нах ....)))
Олежан
 
Заблокований
Повідомлень: 1464
З нами з: 01.12.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12698126991270012701>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25355 17475928
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 січ, 2026 18:43
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6867993
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 88403
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.