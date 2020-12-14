|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 25 січ, 2026 09:59
Господар Вельзевула написав: flyman написав: Striker написав:
Коли там вже кавалірка Флая подешевшає.
з якою метою цікавитесь?
Часто упоминают ваши кавалирки.
Я тут человек новый. Почему они у всех на слуху? "кавалирка"- это маленькая квартира для одинокого мужчины. Что в этом особенного? Вы их много купили? Почему есть традиция высмеивать кого-то , купившего маленькое жилье, типа вас или Успиха?
Може, чекають на фіаско і/або заздрять.
1
4
Додано: Нед 25 січ, 2026 10:01
fox767676 написав:
мабуть не довіряє фінансовій системі
і коли з'являються нові 20-30 тис $, він їх міняє на найдешевші порції житла
В доковідні часи винайшов стратегію оточення Києва опорними-кавалірками в межах пішої доступності ШРТ. Змінився робочий офіс - переїхав у локацію з кращим ком'ютом до нього - зекономив собі кілька вільних годин в день.
Додано: Нед 25 січ, 2026 10:18
Господар Вельзевула написав: flyman написав: Striker написав:
Коли там вже кавалірка Флая подешевшає.
з якою метою цікавитесь?
Часто упоминают ваши кавалирки.
Я тут человек новый. Почему они у всех на слуху? "кавалирка"- это маленькая квартира для одинокого мужчины. Что в этом особенного? Вы их много купили? Почему есть традиция высмеивать кого-то , купившего маленькое жилье, типа вас или Успиха?
был план поселить в каждой кавалирке по филиппинке и навещать по мере биологических потребностей, вместо абонплаты.
Господар Вельзевула написав:
Вы их много купили?
целый месяц можно ходить за абонплатой . шучу, неделю.
Господар Вельзевула написав:
Почему есть традиция высмеивать кого-то , купившего маленькое жилье, типа вас или Успиха?
тут принято завидовать хитрости этого проказника.
