Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Нед 25 січ, 2026 09:59

чекають на фіаско

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:
  Striker написав:Коли там вже кавалірка Флая подешевшає.

з якою метою цікавитесь?


Часто упоминают ваши кавалирки.
Я тут человек новый. Почему они у всех на слуху? "кавалирка"- это маленькая квартира для одинокого мужчины. Что в этом особенного? Вы их много купили? Почему есть традиция высмеивать кого-то , купившего маленькое жилье, типа вас или Успиха?

Може, чекають на фіаско і/або заздрять.
flyman
Повідомлень: 42193
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Нед 25 січ, 2026 10:01

ШРТ

  fox767676 написав:мабуть не довіряє фінансовій системі
і коли з'являються нові 20-30 тис $, він їх міняє на найдешевші порції житла

В доковідні часи винайшов стратегію оточення Києва опорними-кавалірками в межах пішої доступності ШРТ. Змінився робочий офіс - переїхав у локацію з кращим ком'ютом до нього - зекономив собі кілька вільних годин в день.
flyman
Повідомлень: 42193
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Нед 25 січ, 2026 10:18

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:
  Striker написав:Коли там вже кавалірка Флая подешевшає.

з якою метою цікавитесь?


Часто упоминают ваши кавалирки.
Я тут человек новый. Почему они у всех на слуху? "кавалирка"- это маленькая квартира для одинокого мужчины. Что в этом особенного? Вы их много купили? Почему есть традиция высмеивать кого-то , купившего маленькое жилье, типа вас или Успиха?

был план поселить в каждой кавалирке по филиппинке и навещать по мере биологических потребностей, вместо абонплаты.
  Господар Вельзевула написав: Вы их много купили?
целый месяц можно ходить за абонплатой . шучу, неделю.
  Господар Вельзевула написав: Почему есть традиция высмеивать кого-то , купившего маленькое жилье, типа вас или Успиха?
тут принято завидовать хитрости этого проказника.
Wirująświatła
Повідомлень: 31355
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
