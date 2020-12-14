Панда із Троєщинської барлоги, як там в палатках, евкаліпти дають?
Додано: Нед 25 січ, 2026 20:15
евкаліпти дають
Додано: Нед 25 січ, 2026 20:22
Пан Барабашов!Ладно там какой-то работяга считает что недвижимость -это страшные деньги , которые нужно срочно спасать. Но мы то с вами понимаем что 50-100 штук зела и в хрен не впились для эмиграции, это копейки.
На первый взнос какую-то трицатку-сороковку насшкребет с подушки, он же с Днепра а так-то человек трошки зарабатывать стал, пусть пару штук чистыми,но все же.
Чем платить за аренду-будет платить за ипотеку. + меньше шансов что выпидорят в 2027 учитывая что есть прибыльный ФОП, с которого платят налоги и ипотека.
Все он правильно делает, если два года уже протянул- назад дороги нет.
Додано: Нед 25 січ, 2026 20:34
А чего на русском языке там пишете? Нет, право то имеете, это личный блог, но почитав вчера не понял этот момент. И не хватает эпистолярности в изложении- сухо, пресно и неплохо бы добавить картинок- ну например что сделано или куплено за этот бюджет.
Критические замечания касаются только формата изложения, по сути каждый имеет полное право жить так, как желает.
Я бы обсудил это подробнее,но тут это оффтоп- есть на форме тема, посвященная вашему блогу, где бы я мог задать все интересующие меня вопросы? Мне интересно узнать как достигается такой уровень аскезы и с какой целью.
Додано: Нед 25 січ, 2026 20:42
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Треба створювати «за що ми гнобимо Флаймана»
Додано: Нед 25 січ, 2026 20:45
в ветке психология можно такое обсуждать, мне тоже интересно с какой целью и не будет ли на старости жаль выброшенных возможностей. Такой образ жизни сильно урезает эмоциональный компонент. Приличную женщину в конуру не приведёшь, шаурмой не угостишь.
Додано: Нед 25 січ, 2026 21:08
Ну если можно-то я пожалуй приму ваше приглашение.
Ибо очень интересно для меня.
Додано: Нед 25 січ, 2026 21:29
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Віталій Кличко: Від сьогоднішнього ранку ще понад 340 будинків підключили до теплопостачання
Наразі внаслідок атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці 24 січня без тепла залишаються 1 330 багатоповерхівок.
Нагадаю, вчора у столиці без теплопостачання опинилися знову майже 6 000 будинків. Більшість із них уже двічі підключали або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня.
Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій в усі будинки, де немає тепла.
Допомагають київським фахівцям і бригади з декількох інших міст України та бригади «Укрзалізниці».
Дякую всім, хто сьогодні підтримує та допомагає столиці!
