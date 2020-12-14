Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Зараз шоста ТЕЦ точно не подає теплоносія. Лісовий масив намагаються заживити через інші джерела теплопостачання. Для Троєщини альтернативи перепідключити немає. Нам не кажуть, що саме сталося, але відомо, що це сталося після останнього обстрілу — у ніч на суботу.
TUR Почитал ссылку. Безусловно, в истории были проблемы и катастрофы в разы сильнее. Но там была чья-то ошибка, при проектировании, обслуживании. Выводы делались, принимались далее меры профилактики, виновных наказывали, непричастных поощряли. А здесь он говорит, что именно тут мол не было альтернативы. Ну так альтернативу тоже захерачат. Это же не разовая акция, а системный террор. Удержаться можно только на максимальной децентрализации, когда объектов тепла/воды/энергии будет очень много и мелких. А это концепция не квартир вообще.
Господар Вельзевула написав:TUR Почитал ссылку. Безусловно, в истории были проблемы и катастрофы в разы сильнее. Но там была чья-то ошибка, при проектировании, обслуживании. Выводы делались, принимались далее меры профилактики, виновных наказывали, непричастных поощряли. А здесь он говорит, что именно тут мол не было альтернативы. Ну так альтернативу тоже захерачат. Это же не разовая акция, а системный террор. Удержаться можно только на максимальной децентрализации, когда объектов тепла/воды/энергии будет очень много и мелких. А это концепция не квартир вообще.
тут ще недавно поливали фекаліями малоетажну забудову, а тепер мурашники: "не та концепція". Декомунізувати - так декомунізувати, а що поробиш.
Доречі, любителям всього гігантського при совку: будували ТЕЦ, магістралі, ціна людського життя = нуль, все централізовано Магістралі зношені на 60–80% Централізована система - одна точка відмови Ремонт це розкопати піврайону Втрати тепла - 20-40% ще до будинку