RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12705127061270712708
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 19:49

  Господар Вельзевула написав:https://kiev.tram.news/ukr/news/city-news/a1257365-samotnja-smert-u-tsentri-kijeva-zhinka-shcho-perezhila-holokost-zamerzla-u-vlasnij-kvartiri.html

"У центрі Києва замерзла самотня жінка, яка пережила Голокост" .

Я понимаю что человек в возрасте, но это тупо пздц.
Скажут сама виновата. Не имела родственников, не купила экофлоу, не выехала когда Кличко сказал , родилась не в Швейцарии- нет числа причин почему этот человек будет сам виноват.

Це тупо пздц ... тільки інший ...

Жінку не вбили нацисти, так добили рашисти

А ти блюзнірствуєш ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13227
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 20:13

  fox767676 написав:
  Хомякоид написав:Я так понимаю проблема только с панельками советской епохи.
Малоетажку можно реновировать, что и делали в Восточной Европе. Я жил в таком доме в Германии.
Индивидуальное отопление на кухне, все труби поменяні в доме, внешнее утепление. Домик класа комфорт.


Не понятно что вы имеете в виду под "панельками советской эпохи"
Кирпичная 10 этажка серии КП 90х к умным или красивым ?
В чем принципиальное отличие от КТ-шки 80х ?
Если дело в тепломодернизации фасадов, то зачем сносить, а если хотите понижать этажность и делать бункера под домом это совсем другое.
вы посмотрите с какими темпами проводилась централизованная тепломодернизация фасадов последние 10 лет, это поумерит ваш пыл в воистину наполеоновских планах


Будинки треба утеплювати. Панельки втрачають температуру практично за лічені години.
Будинкам треба автономне опалення. Чи можливо це зробити в панельках в підвалах або на дахах, для мене це питання.
Будинкам треба автономне електропостачання. Для ліфтів. аварійного освітлення, автономного опалення.
Будинкам треба бомбосховища.
Якщо це все можливо зробити і буде дешевше ніж будувати новий будинок з нуля де це все можна проектувати, враховуючи також зношеність будинку, то да, тоді мабуть можна такі панельки модернізувати. Але це виглядає нереалістично.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2771
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3172 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 20:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Хомякоид написав:Але це виглядає нереалістично.


Для старого фонду все крім тепломодернізації і незначного розширення мережі бомбосховищ нереалістично. Ну ще бачив на дахах хрущиків київського соцміста великі сонячні панелі. Ефектно , але чи ефективно ?
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5199
З нами з: 13.06.20
Подякував: 429 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 20:38

  fox767676 написав:
  Хомякоид написав:Але це виглядає нереалістично.


Для старого фонду все крім тепломодернізації і незначного розширення мережі бомбосховищ нереалістично. Ну ще бачив на дахах хрущиків київського соцміста великі сонячні панелі. Ефектно , але чи ефективно ?

Не ефективно ... чисто для краси ... з твоєї точки зору повного невігласа

Якщо вони є, то виробляють електрику для потреб і це добре )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13227
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 20:50

зачем этот приблудный тузик здесь, кто-то может обьяснить?
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5199
З нами з: 13.06.20
Подякував: 429 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 21:28

  fox767676 написав:зачем этот приблудный тузик здесь, кто-то может обьяснить?


Я х.з.
Але виглядає як порохобот звичайний, слідкує щоб шоколадного фюрера не ображали.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2771
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3172 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12705127061270712708
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25356 17482882
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 січ, 2026 18:52
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6869322
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 88810
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10636)
28.01.2026 21:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.