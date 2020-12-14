Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Frant Коли нема можливість бігати чи багато ходити, я і так сам ходив по поверхам. До 100 в день в 2 сети. Тому відсутність ліфта (в блекаут) мене не турбувала. Але зараз знов «тепла ванна»: аккуми на ліфт, нема більше в вечірніх щоденних доповідях годинника «70 поверхів вгору». Повидло суцільне
барабашов написав:И это - по нашему Днепрожидовску расскажите - что там в Лофте на Ломаной и Маяке с Небом со светом(график как у всех 9-2-7-3,5?) и прочими плюшками? Тепло там в квартирах откуда? Как то за две недели сплошного бана с момента вырубания столицы наглухо упустил я это от вас.
"Небо", как и "Новодворянский"- это плохие дома для плохих людей ( тут писал много матов на голову их УК, потом потер ) Лофт терпимо, батарейки не хватает, иногда люди пешочком, у кого есть нормальные ИБП-кондерами греются, иногда смыть нечем- тут уже не знаю,как выкручиваются. Может в пакеты и с окон кидают, хз. Маяк сидит с поломанным генератором. Батареек хватает только на отопление. На воду даже не хватает, лифты по графику, а графика 5,5 часа в сутки, из них 3-ночью. Просто апофеос тупости, ввалить столько бабла и так страдать. Ну там и живет сейчас 4 калеки, зачем- не понимаю. Маршалл на генераторе выживает. Свет рубят всем им нещадно. Короче, вся блатота натыкана мордой в говно, любой хрущ с газом и ЦО выносит их влегкую, при том что я лично испытываю омерзение к вторичке. В общем зима 2026 лично мне показала идиотизм концепции коллективного жилья выше одного этажа вверх. А сколько зим впереди, можно только догадываться.
Господар В., дякую за цікаву, актуальну і важливу для розуміння інформацію! Приблизно така ж картина і в Києві, з ЖК для багатих. Але вони тут не світять свої здобутки і пройопи.
Жалко що віденський бігунець пропав. Було б цікаво послухати що з його преоестю.
"У центрі Києва замерзла самотня жінка, яка пережила Голокост" .
Я понимаю что человек в возрасте, но это тупо пздц. Скажут сама виновата. Не имела родственников, не купила экофлоу, не выехала когда Кличко сказал , родилась не в Швейцарии- нет числа причин почему этот человек будет сам виноват.
Нужно пережить холода и весной крепко думать, ситуация реально стала ХУЖЕ чем все предыдущие годы.
Я в четверг 8 раз поднимался на 10 этаж за вещами. Сейчас без машины, каршеринг юзаю. Прохожу 1.5 км за 15 минут, в зависимости, где стоит авто. Год назад мне казалось ужасом жизнь без авто. Привыкнешь ко всему. Спать на Бетоне привыкнешь.
Був сьогодня по справах в котельні одного мікрорайону. Розмовляв з чуваком відповідальним за електрику. Короче до котельні підключено 56 будинків, в основному дев"ятиповерхівки і декілька чотирнадцятиповерхівок. Загалом споживання на циркуляцію теплоносія і автоматики котлів - 150кВт.
Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» протягом пів року уклало сім договорів на загальну суму 33 млн грн на розробку проєктів відновлення теплоелектроцентралей після ракетних атак. Усі угоди були підписані з компанією «Нова перспектива люкс», яка не має досвіду подібних робіт та оформлена на кухарку. Про це у середу, 28 січня, повідомив громадський антикорупційний центр «МЕЖА».
норм) хаты вверх по цене, но это уже отдельная тема — «Когда начнется рост нереально низких цен на хаты в селе»
На краю Київської та Житомирської областей, в селах можна купити хату колгоспної епохи з колодязем, сараєм, погрібом - за 750-1000 доларів. Капітальний будинок 90 м2 з верандою, з капітальним гаражем і капітальною літньою кухнею - за 4500 дол, не можуть продати. Власники ще й подякують!
И как тебе там живётся в селе на краю цивилизации?
Frant написав:У мене 1 (один) знайомий пішки 1 (один) раз піднявся на 25-й поверх. І сказав, що іншим разом, краще його зразу розстріляють, ніж так мучитись
Знову ж, я маю уявлення про організм людини, і його енергетичні витрати, і фізичні здатності. 25-й поверх - це реально докуя для пересічного. Можливо, для альпіністів, інколи норм. Але не 2-3 рази щоденно. Тому казки від 3-х багатирів - вони звучать фальшиво))))