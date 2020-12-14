RSS
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 08:05

Frant
Коли нема можливість бігати чи багато ходити, я і так сам ходив по поверхам. До 100 в день в 2 сети.
Тому відсутність ліфта (в блекаут) мене не турбувала. Але зараз знов «тепла ванна»: аккуми на ліфт, нема більше в вечірніх щоденних доповідях годинника «70 поверхів вгору». Повидло суцільне
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17723
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2564 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 08:08

  Frant написав:
  Господар Вельзевула написав:
  барабашов написав:И это - по нашему Днепрожидовску расскажите - что там в Лофте на Ломаной и Маяке с Небом со светом(график как у всех 9-2-7-3,5?) и прочими плюшками? Тепло там в квартирах откуда? Как то за две недели сплошного бана с момента вырубания столицы наглухо упустил я это от вас.


"Небо", как и "Новодворянский"- это плохие дома для плохих людей ( тут писал много матов на голову их УК, потом потер :mrgreen: )
Лофт терпимо, батарейки не хватает, иногда люди пешочком, у кого есть нормальные ИБП-кондерами греются, иногда смыть нечем- тут уже не знаю,как выкручиваются. Может в пакеты и с окон кидают, хз.
Маяк сидит с поломанным генератором. Батареек хватает только на отопление. На воду даже не хватает, лифты по графику, а графика 5,5 часа в сутки, из них 3-ночью.
Просто апофеос тупости, ввалить столько бабла и так страдать. Ну там и живет сейчас 4 калеки, зачем- не понимаю.
Маршалл на генераторе выживает.
Свет рубят всем им нещадно.
Короче, вся блатота натыкана мордой в говно, любой хрущ с газом и ЦО выносит их влегкую, при том что я лично испытываю омерзение к вторичке.
В общем зима 2026 лично мне показала идиотизм концепции коллективного жилья выше одного этажа вверх. А сколько зим впереди, можно только догадываться.

Господар В., дякую за цікаву, актуальну і важливу для розуміння інформацію!
Приблизно така ж картина і в Києві, з ЖК для багатих.
Але вони тут не світять свої здобутки і пройопи.


Жалко що віденський бігунець пропав.
Було б цікаво послухати що з його преоестю.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2771
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3174 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 10:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Господар Вельзевула написав:https://kiev.tram.news/ukr/news/city-news/a1257365-samotnja-smert-u-tsentri-kijeva-zhinka-shcho-perezhila-holokost-zamerzla-u-vlasnij-kvartiri.html

"У центрі Києва замерзла самотня жінка, яка пережила Голокост" .

Я понимаю что человек в возрасте, но это тупо пздц.
Скажут сама виновата. Не имела родственников, не купила экофлоу, не выехала когда Кличко сказал , родилась не в Швейцарии- нет числа причин почему этот человек будет сам виноват.

Нужно пережить холода и весной крепко думать, ситуация реально стала ХУЖЕ чем все предыдущие годы.
Вже спростували, це фейк
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37284
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8292 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 12:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я в четверг 8 раз поднимался на 10 этаж за вещами.
Сейчас без машины, каршеринг юзаю. Прохожу 1.5 км за 15 минут, в зависимости, где стоит авто. Год назад мне казалось ужасом жизнь без авто.
Привыкнешь ко всему. Спать на Бетоне привыкнешь.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5968
З нами з: 17.12.22
Подякував: 218 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
 
4
2
2
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 12:07

Був сьогодня по справах в котельні одного мікрорайону. Розмовляв з чуваком відповідальним за електрику.
Короче до котельні підключено 56 будинків, в основному дев"ятиповерхівки і декілька чотирнадцятиповерхівок. Загалом споживання на циркуляцію теплоносія і автоматики котлів - 150кВт.
Bolt
 
Повідомлень: 3833
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 12:22

Bolt

поставить генератор и воду с охлаждения его отправлять тоже в сеть. шах и мат
получаем ту самую мини-тэц
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 777
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 12:59

  smdtranz написав:Bolt

поставить генератор и воду с охлаждения его отправлять тоже в сеть. шах и мат
получаем ту самую мини-тэц

Та я просто написал, бо тут пару дней назад обсуждали, сколько нужно електрики, чтобы автономку по котельням сделать.
Bolt
 
Повідомлень: 3833
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 13:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://zaxid.net/33_mln_grn_na_vidnovl ... 629051/amp

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» протягом пів року уклало сім договорів на загальну суму 33 млн грн на розробку проєктів відновлення теплоелектроцентралей після ракетних атак. Усі угоди були підписані з компанією «Нова перспектива люкс», яка не має досвіду подібних робіт та оформлена на кухарку. Про це у середу, 28 січня, повідомив громадський антикорупційний центр «МЕЖА».


норм) хаты вверх по цене, но это уже отдельная тема — «Когда начнется рост нереально низких цен на хаты в селе»
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 777
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 13:36

  Frant написав:
  smdtranz написав:орм) хаты вверх по цене, но это уже отдельная тема — «Когда начнется рост нереально низких цен на хаты в селе»

На краю Київської та Житомирської областей, в селах можна купити хату колгоспної епохи з колодязем, сараєм, погрібом - за 750-1000 доларів. Капітальний будинок 90 м2 з верандою, з капітальним гаражем і капітальною літньою кухнею - за 4500 дол, не можуть продати. Власники ще й подякують!

И как тебе там живётся в селе на краю цивилизации?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31387
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Подякували: 3517 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 13:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:У мене 1 (один) знайомий пішки 1 (один) раз піднявся на 25-й поверх. І сказав, що іншим разом, краще його зразу розстріляють, ніж так мучитись

Знову ж, я маю уявлення про організм людини, і його енергетичні витрати, і фізичні здатності.
25-й поверх - це реально докуя для пересічного.
Можливо, для альпіністів, інколи норм. Але не 2-3 рази щоденно.
Тому казки від 3-х багатирів - вони звучать фальшиво))))

Та просто бухать треба менше
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37284
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8292 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
