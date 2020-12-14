RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12707127081270912710
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 13:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Спать на Бетоне привыкнешь.

З великої літери мабуть не просто так написали
Це для кого натяк?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37284
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8292 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 13:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

и что делать в этих селах? Работы там нет, в Киев кататься, сейчас, когда на въездах сумашедшие пробки не очень удобно. Будет просто на шея висеть мертвым грузом, плюс налог платить еще за нее.
Примат
 
Повідомлень: 674
З нами з: 09.12.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 13:46

  Faceless написав:
  Бетон написав:Спать на Бетоне привыкнешь.

З великої літери мабуть не просто так написали
Це для кого натяк?

Я при слове "Бетон" встаю и держу руку на сердце, и телефон отказывается писать с маленькой буквы
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 29 січ, 2026 13:49, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5968
З нами з: 17.12.22
Подякував: 218 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
 
4
2
2
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 13:48

  Примат написав:и что делать в этих селах? Работы там нет, в Киев кататься, сейчас, когда на въездах сумашедшие пробки не очень удобно. Будет просто на шея висеть мертвым грузом, плюс налог платить еще за нее.

Как что?
Поставить табуретку, наколоть ножом на стропилах: "тут був Франт"
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5968
З нами з: 17.12.22
Подякував: 218 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
 
4
2
2
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 13:48

  Bolt написав:Був сьогодня по справах в котельні одного мікрорайону. Розмовляв з чуваком відповідальним за електрику.
Короче до котельні підключено 56 будинків, в основному дев"ятиповерхівки і декілька чотирнадцятиповерхівок. Загалом споживання на циркуляцію теплоносія і автоматики котлів - 150кВт.

навеное не всё, в системе ещё есть бойлерные/теплопункты ,промежуточные подкачивающие
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4560
З нами з: 23.05.14
Подякував: 643 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 14:04

  Vadim_ написав:
  Bolt написав:Був сьогодня по справах в котельні одного мікрорайону. Розмовляв з чуваком відповідальним за електрику.
Короче до котельні підключено 56 будинків, в основному дев"ятиповерхівки і декілька чотирнадцятиповерхівок. Загалом споживання на циркуляцію теплоносія і автоматики котлів - 150кВт.

навеное не всё, в системе ещё есть бойлерные/теплопункты ,промежуточные подкачивающие


Теплопунут больше для распределения, регулировки. Да и то Теплопункты в основном есть где этим озаботилось ОСББ.
Bolt
 
Повідомлень: 3833
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 14:12

  Faceless написав:
  Frant написав:У мене 1 (один) знайомий пішки 1 (один) раз піднявся на 25-й поверх. І сказав, що іншим разом, краще його зразу розстріляють, ніж так мучитись

Знову ж, я маю уявлення про організм людини, і його енергетичні витрати, і фізичні здатності.
25-й поверх - це реально докуя для пересічного.
Можливо, для альпіністів, інколи норм. Але не 2-3 рази щоденно.
Тому казки від 3-х багатирів - вони звучать фальшиво))))

Та просто бухать треба менше

менше казок треба розказувати комусь :mrgreen:
Не всі мають розряд з альпінізму, і не всім 25 років. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 29 січ, 2026 14:14, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23310
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1793 раз.
Подякували: 2584 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 14:13

  Господар Вельзевула написав:
  барабашов написав:И это - по нашему Днепрожидовску расскажите - что там в Лофте на Ломаной и Маяке с Небом со светом(график как у всех 9-2-7-3,5?) и прочими плюшками? Тепло там в квартирах откуда? Как то за две недели сплошного бана с момента вырубания столицы наглухо упустил я это от вас.


"Небо", как и "Новодворянский"- это плохие дома для плохих людей ( тут писал много матов на голову их УК, потом потер :mrgreen: )
Лофт терпимо, батарейки не хватает, иногда люди пешочком, у кого есть нормальные ИБП-кондерами греются, иногда смыть нечем- тут уже не знаю,как выкручиваются. Может в пакеты и с окон кидают, хз.
Маяк сидит с поломанным генератором. Батареек хватает только на отопление. На воду даже не хватает, лифты по графику, а графика 5,5 часа в сутки, из них 3-ночью.
Просто апофеос тупости, ввалить столько бабла и так страдать. Ну там и живет сейчас 4 калеки, зачем- не понимаю.
Маршалл на генераторе выживает.
Свет рубят всем им нещадно.
Короче, вся блатота натыкана мордой в говно, любой хрущ с газом и ЦО выносит их влегкую, при том что я лично испытываю омерзение к вторичке.
В общем зима 2026 лично мне показала идиотизм концепции коллективного жилья выше одного этажа вверх. А сколько зим впереди, можно только догадываться.

Для кращого розуміння ситуації, будинки української Ыліти:
https://birdinflight.com/reportage-uk/2 ... -kyiv.html
"Я очікувала побачити пишні композиції зі штор, мармур, граніт, венеційську штукатурку з перламутровим блиском — і все це було. Але виявилося, що з ними сусідять пінопластова ліпнина, ДСП і простецька імітація каменю.

Особливо мене здивували хитромудрі стелі, зроблені з банального гіпсокартону. У середовищі дизайнерів таке прикрашення давно висміюють — і мені здавалося, воно залишилося тільки в «євроремонтних» квартирах під здачу на OLX. Але в елітних київських особняках гіпсокартоном імітують що завгодно, від класичних кесонів до куполів і готичних склепінь."
Востаннє редагувалось Frant в Чет 29 січ, 2026 14:17, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23310
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1793 раз.
Подякували: 2584 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 14:16

  Bolt написав:
  Vadim_ написав:
  Bolt написав:Був сьогодня по справах в котельні одного мікрорайону. Розмовляв з чуваком відповідальним за електрику.
Короче до котельні підключено 56 будинків, в основному дев"ятиповерхівки і декілька чотирнадцятиповерхівок. Загалом споживання на циркуляцію теплоносія і автоматики котлів - 150кВт.

навеное не всё, в системе ещё есть бойлерные/теплопункты ,промежуточные подкачивающие


Теплопунут больше для распределения, регулировки. Да и то Теплопункты в основном есть где этим озаботилось ОСББ.

я ж не спорю , просто там насосы не меньше чем в котельной(и работают от ЭЭ) и они не ОСББ а комунальна власність , это звенья одной цепи а вот на входе в дом да, ОСББ или УК, но !!! в платёжке за отопление указано КП и ему же за содержание сетей отдельной строкой круглогодично
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4560
З нами з: 23.05.14
Подякував: 643 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12707127081270912710
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Vadim_, Water і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25356 17484331
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 січ, 2026 18:52
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6869822
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 88863
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15494)
29.01.2026 13:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.